德威航空桃機降落主輪胎脫落 旅客平安下機北跑道一度關閉

有旅客拍下班機正要降落桃園機場，結果班機輪子卻突然脫落，在跑道上滾來滾去。由於輪子掉落，導致後續的日航班機疑似壓到碎片，為了安全起見，桃園機場北跑道一度暫時關閉，全面檢查。

稍早已經在下午5時35分，恢復北跑道航班起降作業。由於事件發生當下，正值到場航班比較多的時段，初步統計約影響14航班，延遲時間大約20分鐘以內。