德威航空濟州島至台灣班機降落桃機輪胎脫落 共14航班受影響

德威航空一架從濟州島飛往台灣的班機今天下午降落時，發生輪胎脫落情形，桃園機場隨後暫時關閉北跑道檢查，巡檢後於下午5時許恢復起降作業。桃園機場公司表示，由於事件發生時間正值航班較多時段，初步統計約14航班受影響，延遲時間約20分鐘以內，已依規通報民航局、交通部及運安會等單位，將持續配合調查釐清。

桃園國際機場公司8日晚間表示，德威航空濟州至台北班機下午降落北跑道時，發生右側主輪脫落狀況，機場公司立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，巡檢後已恢復起降。（民眾提供／中央社）

德威航空今天從濟州島飛往台灣航班TW687班機，下午3時52分於桃機北跑道降落時，發生右側主輪脫落異常狀況，航機於下午3時54分安全停靠A2停機位。

桃園機場公司發布說明表示，立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，完成標記、清除FOD（航空器相關零組件或機場設施碎片等）作業後，下午5時35分恢復北跑道航班起降作業。

德威航空濟州至台北班機，8日下午降落北跑道時，發生右側主輪脫落狀況，航機於3時54分安全停靠A2停機位。桃園國際機場公司立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響。（民眾提供／中央社）

桃機公司指出，事件發生時正值到場航班較多時段，初步統計約有14航班受影響（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。

另外，桃機公司指出，緊接德威航空TW687降落的日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時，北跑道關閉期間已協調航管單位使用南跑道起降。

桃機公司表示，已依航空器失事及重大意外事件調查處理規則通報民航局、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位釐清原因，並強化場面巡檢與FOD防制作業。