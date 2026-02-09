德威航空班機落地「輪胎突脫落」旅客看傻 桃機急關閉北跑道

德威航空TW687航班昨降落桃園機場時輪胎突脫落。（取自threads＠edward_cyy_）





韓國德威航空一架從濟州飛往桃園的TW687航班，昨天（8日）下午降落桃園機場時，機體輪胎竟突然掉落，讓目擊乘客嚇傻，幸好這起意外未造成任何人員傷亡，旅客也平安下機。桃園機場事後一度關閉北跑道，進行全面安全檢查，共計影響後續14航班。

德威航空TW687航班昨天下午由韓國濟州島飛回台灣。卻在下午3點55分準備降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，待飛機安全降落後，桃機也緊急關閉北跑道進行全面檢查，導致後續14航班（8班到場、6班離場）受影響，延遲時間約20分鐘。

廣告 廣告

而緊接在德威航空TW687航班後降落的日航JL8671，因在滑行道上等候FOD清除，延遲約1小時。桃機表示，意外發生後立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除FOD作業完成後，已於昨天下午5點35分恢復北跑道航班起降作業。





機場公司表示，已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局標準組、交通部及運安會等，後續將配合相關單位調查釐清原因。

更多上報報導

春節出國注意 虎航桃機航班報到提前至起飛前3小時

寒假首日系統異常出遊旅客卡關 桃機公司：狀況解除出關不受阻

日女控桃機掃「入境QR Code」遭詐50美元 移民署：清查無發現該情事