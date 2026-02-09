德威航空班機輪胎脫落導致3航班喊Mayday 民航局：已著手調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的班機昨天下午降落時，發生輪胎脫落情形，桃園機場一度關閉北跑道檢查，導致後續長榮航空等3航班因燃油不足發出Mayday訊號。民航局今天（9日）表示，已著手調查。

桃園國際機場公司8日晚間表示，德威航空濟州至台北班機下午降落北跑道時，發生右側主輪脫落狀況，機場公司立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，巡檢後已恢復起降。（民眾提供／中央社）

德威航空（T'way Airlines）從濟州島飛往台灣桃機的TW687班機，昨天下午3時52分於桃機北跑道降落時，發生右側主輪脫落異常狀況，航機下午3時54分安全停靠A2停機位。

德威航空班機發生輪胎脫落後，桃園機場一度關閉北跑道，導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260共3個航班，因燃油不足喊出Mayday訊號。不過，3個航班落地時機上燃油量都高於最低備用油量，因此國家運輸安全調查委員會不會立案。

交通部民用航空局今天表示，針對3個航班喊出Mayday部分，已經著手調查。

朝陽科大飛航系主任盧衍良受訪表示，昨天受到德威航空影響，桃機關閉北跑道，再加上昨天疑似還發生越捷航空航班滑錯滑行道，增加變數，因此其餘航班在天上待命的時間過長，為了安全控管才發生3架飛機都喊出Mayday的狀況。

盧衍良指出，這種情況的確不多見，主要是連鎖反應導致後續狀況，若機長判斷落地時油量會低於30分鐘，就會喊出緊急宣告，因此組員基於安全控管做出此判斷。

盧衍良說，這次主要是突發狀況，且發生在桃園機場落地較為密集的時間點，加上臨時出現其他狀況，讓原本預期的恢復時間延長，才會讓不少航班持續盤旋，若預期延誤時間不長，轉降反而會讓事情更複雜，導致後面航班必須喊出Mayday。