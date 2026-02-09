德威航空班機輪胎脫落致3航班喊Mayday 運安會、民航局回應了

民航局則表示，已針對長榮航空2架航班已著手調查；示意圖。（本刊資料照）

南韓德威航空一架班機昨日下午飛抵桃園機場時，滑行期間中輪突然脫落，導致後續有2價長榮航空班機與香港航空班機共3架喊出「Mayday」，機場也一度關閉跑道。對此，運安會回應了，而民航局則表示已針對長榮航空2架航班已著手調查。

德威航空（T'way Airlines）從濟州島飛往台灣桃機的TW687班機，昨（8日）15時52分瑜桃園機場北跑道降落時，發生右側主輪脫落異常狀況，航機於15時54分安全停靠A2停機位。事件發生後，桃機一度關閉北跑道，導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260共3個航班，因燃油不足喊出Mayday訊號。

據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，長榮航空BR392班機於昨日18時52分18秒，率先向塔台宣告「Mayday、Mayday、Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機，也於18時57分49秒連發三次「Mayday」呼號。至於原定18時20分降落的香港航空因遲遲無法著陸，18時59分57秒也發出Mayday訊號。

運安會表示，3架喊出Mayday的航班都在航管引導下平安降落。經調查，3個航班落地時的機上燃油量，均高於最低備用油量，狀況不符合國際公約的重大意外事件調查範圍，故決定不會立案調查；至於德威航空的部分，運安惠表示，不在調查範圍內，因此不會立案調查。民航局表示，針對長榮航空BR392、BR007發出「Mayday」訊號，已著手調查。

