德威航空輪胎掉落「3航班喊Mayday」 運安會：備用油均高於最低量

德威航空降落桃機輪胎脫落。（圖／Threads@edward_cyy_提供）

德威航空一架飛往台灣的TW687航班，8日降落桃園機場時輪胎突脫落，導致跑道受阻並造成長榮航空、香港航空等3航班在10分鐘內發出「Mayday」求救訊號。對此，國家運輸安全調查委員會調查後表示，3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，因此不會立案調查。

德威航空8日從韓國濟州島飛往台灣的TW687班機，於下午約3時52分降落桃機北跑道時，發生右側主輪脫落狀況。而桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，但因事件發生時正值到場航班較多的時段，大量航機被迫在空中盤旋等候；後續長榮航空BR392班機、長榮航空BR007班機、香港航空HX260班機更在通訊中發出「Mayday」，示警燃油緊急狀況。

廣告 廣告

對此，運安會指出，昨天BR392、BR007及HX260因燃油不足有宣告緊急狀況，當時由航管優先引導進場，最終3架航班平安落地。經調查，這3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，此狀況不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。

至於3航班備用燃油高於最低備用油量，但仍發出「Mayday」訊號，運安會表示，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會無法評論。而德威航空輪胎掉落事件無造成實質損害，因此運安會亦不會介入調查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2025推案王1／房市寒冬「寶佳們」少推19案 「這2建商」推案大減7成

年前爆富機會！威力彩連29槓頭獎上看11.5億 買彩券往「2方位」財運最旺

情色教主雪碧「被關小黑屋」強翻裸照 新加坡當局證實遣返：拒絕入境