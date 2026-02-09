德威航空輪胎掉釀3班機喊「Mayday」！運安會說話了

德威航空一架班機昨降落桃園機場時發生輪胎脫落，北跑道一度關閉改採單跑道運作，期間另有3架航班以燃油因素宣告Mayday並優先落地；運安會調查後認定未達立案標準。

事發現場。（圖/ Threads@edward_cyy授權提供）

回顧整起事件，昨日下午3點52分，德威航空TW687航班降落桃園國際機場時，右側主輪出現脫落情形，航機隨後於3時54分滑行並安全停靠A2停機位，機上乘員均無受傷。桃機依標準程序，立即暫停北跑道起降，改由南跑道維持營運，同步展開跑道巡查與異物清除。

對此桃機表示，經全面確認鋪面及助航燈光未受影響後，相關作業於傍晚5時35分完成，北跑道恢復開放。初步統計，此事約波及14架航班，包括8架到場、6架離場，多數延誤在20分鐘內；其中日本航空JL8671因等待清除作業，延誤約1小時。

事件發生後受單跑道運作影響，長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260陸續以燃油考量宣告Mayday，並獲航管優先引導降落，最終均平安抵達。運安會指出，3架航班落地時的備用燃油皆高於最低標準，未符合國際規範須立案的條件。

至於德威航班輪胎脫落一事，因未造成實質損害，亦不在調查範圍。對於在備油仍高於門檻下宣告Mayday是否合規，運安會表示，各機情況不同，屬機師依現場需求的專業判斷，單位不予評論。

