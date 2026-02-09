德威航空輪胎脫落致3航班喊Mayday 運安會不立案

（中央社記者余曉涵台北9日電）德威航空昨天從濟州島飛往台灣桃園機場航班，降落時發生輪胎脫落，導致後續有3航班喊Mayday。對此，運安會今天表示，經過調查，喊Mayday的3個航班落地時機上燃油量都高於最低備用油量，因此不會立案。

德威航空（T'way Airlines）從濟州島飛往台灣桃機的TW687班機，昨天下午3時52分於桃機北跑道降落時，發生右側主輪脫落異常狀況，航機下午3時54分安全停靠A2停機位。

由於德威航空輪胎脫落，桃園機場一度關閉北跑道，導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260共3個航班喊出Mayday。

對此，國家運輸安全調查委員會說，3個喊出Mayday的航班都在航管引導下平安落地，經過調查，這3個航班落地時的機上燃油量都高於最低備用油量，這狀況不符合國際公約的重大意外事件調查範圍，因此決定不會立案調查。

運安會指出，針對德威航空的部分，也不在調查範圍內，因此不會立案調查。（編輯：黃名璽）1150209