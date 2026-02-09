德威航空輪胎脫落跑道關閉「3航班喊Mayday」 運安會：不會立案調查

台北市 / 武廷融 綜合報導

昨(8)日德威航空TW687航班從韓國濟州飛往桃園機場，降落時發生輪胎脫落意外，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續3架航班因燃油不足發出「Mayday」訊號。國家運輸安全調查委員會今(9)日表示，經調查，3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，因此不會立案調查。另外，德威航空輪胎掉落事件，因沒有造成實質損害，運安會也不會介入調查。

德威航空TW687航班昨日從韓國濟州飛往桃園機場，降落時卻突然發生右側主輪脫落意外，更有機上乘客目擊輪胎脫離的瞬間，相當驚險。桃園機場也緊急關閉北跑道進行安全檢查，不過也因此導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260班機，因燃油不足發出「Mayday」訊號。

運安會今日表示，經調查，長榮BR392、BR007及香港航空HX260班機落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，這個狀況不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。而3航班備用燃油高於最低備用油量仍喊出「Mayday」訊號，運安會表示，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會則無法評論。

另外，德威航空輪胎掉落事件，因沒有造成實質損害，運安會也不會介入調查，將會由民航局進行調查。

