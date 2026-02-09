德威航空輪胎脫落釀「3航班急喊Mayday」 運安會回應了

即時中心／徐子為報導



韓籍廉航德威航空昨（8）天從濟州島飛往台灣桃園機場航班，降落時發生輪胎脫落，導致後續日航班機，疑似壓到碎片，安全起見，桃園機場北跑道一度暫時關閉，也連帶導致後續有3航班喊Mayday。對此，運安會今天表示，經過調查，喊Mayday的3個航班落地時機上燃油量都高於最低備用油量，因此不會立案。





8日德威航空濟州至台北TW687班機，15時52分於北跑道降落時，發生右側主輪脫落之異常狀況，航機於15時54分安全停靠A2停機位。由於德威航空輪胎脫落，桃園機場一度關閉北跑道，導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260共3個航班喊出Mayday。



對此，國家運輸安全調查委員會說明，3個喊出Mayday的航班都在航管引導下平安落地，經調查，當時3航班機上的燃油量都高於最低備用油量，因該狀況不符合國際公約的重大意外事件調查範圍，不會立案調查。



另外，運安會也指出，德威航空輪胎脫落部分，也不在調查範圍內，不會立案調查。





