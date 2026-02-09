德威航空輪胎脫落 桃機關閉跑道.3航班喊Mayday 民航局調查

德威航空昨天從濟州島飛往桃園機場的班機降落時，發生輪胎脫落，導致後續有3航班喊Mayday。交通部民用航空局9日表示，已著手調查。

由於德威航空輪胎脫落，桃園機場一度關閉北跑道，導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260共3個航班因燃油不足喊出Mayday，不過因3個航班落地時機上燃油量都高於最低備用油量，因此國家運輸安全調查委員會不會立案。

德威航空（T'way Airlines）從濟州島飛往桃園機場的TW687班機，8日下午3時52分於桃機北跑道降落時，發生右側主輪脫落異常狀況，航機下午3時54分安全停靠A2停機位。

民航局今天指出，針對3個航班喊Mayday的部分已經著手調查。 朝陽科大飛航系主任盧衍良受訪表示，昨天受到德威航空的影響，北跑道關閉，再加上昨天疑似越捷航空航班滑錯滑行道，讓昨天狀況增加變數，因此天上待命的航班時間過長，在安全控管下才會發生有3架喊出Mayday。

盧衍良說，這情況的確不多見，但主要是連鎖反應導致後續狀況，若機長判斷落地時，油量會低於30分鐘的話，就會喊出緊急宣告，因此組員做出的判斷是基於安全控管。

盧衍良表示，主要這次是突發狀況，又發生在桃園機場落地較為密集的時間點，加上有臨時其他狀況，讓原本預期的恢復期往後延，才會讓不少航班持續盤旋，因若預期延誤時間不長，轉降反而會讓事情更為複雜，導致才會有後面有航班必須要喊出Mayday。