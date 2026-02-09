德威航空返台班機「輪胎脫落」 桃機北跑道一度暫停巡檢

桃園市 / 綜合報導

昨(8)日下午，德威航空的班機從韓國濟州飛往桃園機場，降落時，右側主輪突然脫落，機上有些乘客目擊輪胎怎麼脫離了，真的嚇壞，所幸最後平安降落。

監視器畫面拍下，一架飛機，沿著跑道向前滑行，看似正常的降落，沒想到，眼前的輪胎，難道就是我這架飛機的嗎，有機上乘客拍下這驚險一幕，不敢相信自己所見，輪胎怎麼離家出走嚇都嚇壞。

機上旅客Edward說：「 當時有覺得說好像有怎麼抖動一下一下那麼大力 ， 對但是不知道是輪子跑掉 ， 非常驚慌因為從來沒有發生過這樣的事情。」 事發就在8日下午，德威航空一架飛機，從韓國濟州飛往桃園，降落時飛機右側主輪，發生脫落異常情況，緊急降落後隨即停靠A2停機位，由人員火速檢查。

機上旅客 Edward 說：「 地勤人員他們就第一線就是靠空橋之後 ， 所以地勤他們要檢查飛機有沒有狀況 ， 其實就看到一大群人就已經圍觀 ， 因為輪子不見了他們也很驚訝 ， 就趕快相關單位就立馬處理。」 立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，巡檢確認相關設備後，直到下午5點35分，恢復起降作業，但後續航班旅客，行程也受影響。

旅客說：「延誤很像也滿久的了，本來說是幾點，(下午)2點40的飛機，然後延誤到現在，就是希望它趕快維修好，然後可以順利起飛跟平安降落這樣。」旅客說：「他們有說就是他們在安全檢查啦，確保那個飛機的安全，因為他們也知道有這個狀況，他們有在做處理，所以我們現在也是等他們處理完，我們相信航空公司。」

初步統計 ， 約影響14個航班 ， 跑道受阻也引發連鎖反應 ， 造成3架航班 ， 被迫在空中盤旋 ， 甚至發出「MAYDAY」求救 ， 宣告燃油緊急狀態相當驚險 ， 所幸最後皆安全降落 ， 至於機場公司 ， 已按照SOP通報相關單位 ， 也將持續調查釐清 ， 避免類似事件再發生 。

