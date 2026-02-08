德威航空降落桃機輪胎突掉落！ 14架班機延誤
德威航空TW687航班，今天（8）下午從韓國濟州島飛往桃園機場的班機，降落時發生輪子掉落的意外，日本航空班機降落時還因此壓到碎片，所幸沒有造成人員傷亡，桃園機場緊急關閉北跑道，改以南跑道起降，導致14架班次起降延誤。
德威航空班機一降落，怎麼有顆輪子脫離輪框掉到跑道上，旅客從窗戶往外看，不敢相信自己的眼睛，真的是飛機「落鏈」。就擔心這輪胎碎片會影響後面航班，維修人員衝出來緊急將輪胎推走，並出動人力檢修，機場也立刻廣播班機延誤，和更換登機門的訊息。
機場廣播：「德威航空TW688，前往濟州島航班，將會預計更改，更改登機門，稍後將在A2號登機門發餐券。」
事發在8號下午3點多，德威航空TW687航班抵達桃園機場時，發生輪子掉落的意外，還導致日本航空班機壓到碎片殘骸，機場人員緊急封閉北跑道，只用南跑道起降，並進行全面檢查。
機場旅客：「目前只有看到很像，輪子的話有在換輪子，但是他還沒有公告，說什麼狀況，但是因為延誤好像也滿久的。」
機場旅客：「他們有說他們在安全檢查，確保飛機的安全，然後再另外公布出發的時間。」
根據了解，當時北跑道關閉，影響14架航班，原本要從台北飛往名古屋的日本航空，班次也因此延誤。所幸德威航空的旅客都已經平安下機，沒有造成任何傷亡，輪胎掉落的詳細原因，還有待進一步釐清。
