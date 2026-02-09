德威航空降落桃機輪胎突脫落 10分鐘內3航班呼叫「Mayday」

右側輪胎脫落，德威航空一架班機8日降落桃園機場時發生輪胎脫落意外，機場公司立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作並啟動巡檢。由於事件發生時正值到場航班較多時段，初步統計影響14航班，延遲時間約20分鐘以內。

旅客席小姐表示，「如果在班機上的話，當然會擔心它出現意外。」

旅客邱先生說道，「一定會擔心的呀，因為你不知道說到底多久才會降落、燃料到底夠不夠。」

德威航空事故造成機場跑道受阻，也引發後續連鎖反應，造成包括長榮航空、香港航空3架航班，在10分鐘內發出最緊急的「Mayday」求救訊號，飛機燃油都不到15分鐘。

機場公司表示，依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局標準組、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查原因。

前機師于皓瑋指出，「一般我們飛行員會叫Mayday的情形來講的話，就是再過15分鐘，不管4引擎、2引擎、3引擎的飛機，所有引擎都會熄火，因為沒有油。」

運安會表示，調查後確認當時長榮和香港航空的3架航班，在落地時機上備用燃油都高於最低備用油量，並不符合國際民航公約的重大意外事件列舉範圍，因此不會立案調查。

整起事故的原因以及3航班是否依規定喊出Mayday訊號，則有待民航局釐清。

