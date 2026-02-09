德威航空降落桃機輪胎脫落 10分內3班機喊「Mayday」求救

德威航空降落桃機輪胎脫落。（圖／Threads@edward_cyy_提供）

德威航空8日一架從濟州島飛往台灣的班機，於降落桃園機場時，發生輪胎脫落事件，導致跑道受阻並引發後續連鎖效應，長榮航空、香港航空三架航班在10分鐘內發出急「Mayday」求救訊號。桃機公司表示，初步統計共影響約14航班，延遲時間約20分鐘以內，已通報民航局、運安會等單位。

德威航空8日從韓國濟州島飛往台灣航班TW687班機，於下午約3時52分降落桃機北跑道時，發生右側主輪脫落狀況，航機於下午3時54分安全停靠A2停機位。

桃園機場公司說明，德威航空主輪脫落後，已隨即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除FOD（航空器相關零組件或機場設施碎片等）作業完成後，於下午5時35分恢復北跑道航班起降作業。

由於事件發生時正值到場航班較多的時段，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。另緊接德威航空TW687降落的日航JL8671，因於滑行道上等候FOD清除延遲1小時，北跑道關閉期間已協調航管單位使用南跑道起降。

不過因桃機突發暫仰賴單跑道運作，大量航機被迫在空中盤旋等候。根據「TWSkyWave 空中電波」記錄的航管通訊，長榮航空BR392班機於當晚6時52分，率先向塔台喊「Mayday Fuel」求救訊號，請求優先降落；緊接不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機也宣告「Mayday Fuel」；當晚7時整，原定晚間6時20分降落的香港航空HX260班機，也在通訊中連發三次「Mayday」，示警燃油緊急狀況。10分鐘內發生3班機求救訊號，極為罕見，所幸在航管人員調度引導下，最終均平安落地。

桃機公司表示，已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查釐清原因，並強化場面巡檢與FOD防制作業。

