德威航空降落桃機「右輪脫落」影響14航班 鏡頭君全拍到

德威航空輪子掉落，後續日本航空班機也疑似壓到碎片。（圖／翻攝自Taoyuan Airport YouTube頻道）





今（8）日下午桃園國際機場北跑道一度暫時關閉，導致有14航班受影響，機場公司說明，是因德威航空班機降落時右側輪胎脫落，鏡頭君也全程拍下。

有旅客今日搭乘德威航空編號TW687班機，從南韓濟州島飛抵台灣，結果降落桃園機場時右側輪胎竟脫落，恰好被機上乘客拍下，忍不住驚呼「嚇死」，也導致後續降落的日本航空班機疑似壓到碎片，為了安全起見，桃園機場將北跑道暫時關閉全面檢查。

德威航空班機輪子在降落時脫落。（圖／Threads@edward_cyy_授權提供）

對此，機場公司說明，今日德威航空濟州至台北TW687班機，15時52分於北跑道降落時，發生右側主輪脫落，航機於15時54分安全停靠A2停機位。後續機場公司立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除外來物侵入（FOD）作業完成後，於17時35分恢復北跑道航班起降作業。

廣告 廣告

而事件發生時正值到場航班較多時段，機場公司初步統計約影響14航班，包含8班到場、6班離場，延遲時間約20分鐘以內。另外，緊接德威航空TW687降落之日航JL8671班機因於滑行道上等候清除，約延遲1小時，北跑道關閉期間已協調航管單位使用南跑道起降。

目前機場公司已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局標準組、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查釐清原因，並強化場面巡檢與外來物侵入防制作業。

更多東森新聞報導

威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」

快訊／4縣市大雨特報！一路下到明天去

威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺

