德威航空降落「掉胎」！桃機8分鐘3航班喊Mayday 運安會回應了

昨(8)日桃園機場傳出8分鐘內，發出3架班機喊最緊急的「Mayday」求救訊號，導致機場一度關閉北跑道，許多航班都受到影響。(桃機跑道示意圖) 圖：翻攝自桃機北跑道即時影像

[Newtalk新聞] 昨(8)日桃園機場傳出8分鐘內，發出3架班機喊最緊急的「Mayday」求救訊號，導致機場一度關閉北跑道，許多航班都受到影響。對此，運安會調查後指出，德威航空輪胎掉落，導致3架航班落地時，機上備用燃油均高於最低備用油量才會呼救，由於沒造成實質影響，因此不會立案調查。

昨日德威航空一架班機降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，雖然班機隨後平安停靠於停機位，但跑道上遺留的輪胎碎片，迫使機場公司緊急關閉北跑道進行巡檢與清理，時間長達1小時40分鐘。由於當時適逢航班密集的尖峰時段，導致大量航機被迫在空中盤旋等待，燃油存量也隨之面臨挑戰。

廣告 廣告

根據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，後續有3個班機8分鐘內發出「Mayday」求救訊號。分別為長榮航空BR392班機於8日晚間6時52分18秒，率先向塔台宣告「Mayday、Mayday、Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機，也在6時57分49秒宣告「Mayday、Mayday、Mayday」。

原定晚間6時20分降落的香港航空HX260班機，因延誤半個多小時仍無法著陸，於6時59分57秒，也在通訊中連發三次「Mayday」呼號，強調燃油緊急狀況。等於8分鐘就有3架班機出現最緊急的「Mayday」求救訊號，類似情況非常罕見。

針對這起突發事件，桃園機場公司表示，北跑道於傍晚5時35分恢復起降，初步統計影響約14架航班，延誤時間多在20分鐘以內；然而，香港航空等航班因燃料問題宣告緊急狀態，所幸在航管人員緊急調度引導下，三架班機最終皆平安落地。

對此，運安會人員表示，經調查這3架航班落地時，機上備用燃油均高於最低備用油量，這個狀況不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。

至於3航班備用燃油高於最低備用油量仍喊出「Mayday」訊號，運安會表示，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會則無法評論。另外，德威航空輪胎掉落事件，運安會表示，因沒有造成實質損害，運安會不會介入調查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)不是雪也超美！太平山「夢幻霧淞」美如仙境 棧道林木全披白紗

深夜驚魂！新北五股36歲男持刀搶劫超商 狂逃4小時後自行投案