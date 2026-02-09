德威航空飛機「輪胎脫落」釀連鎖危機！桃機「10分鐘3航班喊Mayday」塔台語音曝光

德威航空TW687班機輪胎出走。圖／翻攝自Threads／edward_cyy_

桃園國際機場（以下簡稱桃園機場）8日發生一起有驚無險的降落意外，德威航空一架自韓國濟州島飛往台灣的TW687班機這天下午降落機場時，右側主輪胎竟突然脫落，所幸飛機安全降落，但仍導致北跑道必須緊急關閉以進行巡檢與清理。不過事發後卻帶來連環效應，因機場被迫「大塞機」，不少客機被迫在空中盤旋等得塔台調度，甚至導致長榮航空與香港航空3架班機在10分鐘內接連宣告燃油即將耗盡的「Mayday」緊急狀況。

德威航空輪胎掉了！桃機緊急關跑道、延後航班、改登機門

一名網友8日在Threads上PO文並附上照片，只見他在飛機降落時往窗外一看，沒想到竟看見飛機輪胎突然鬆脫、溜到跑道上，讓他傻眼直呼：「濟州回桃機，降落時輪胎掉落…！嚇死！」根據航班資料，這名旅客所搭乘的是德威航空TW687班機，預計於8日下午2時08分自韓國濟州市起飛，於下午3時52分許降落桃園機場，未料竟在降落北跑道時右側主輪脫落，輪胎與碎片散落於跑道上，所幸最後還是安全滑行並停靠A2停機位。

由於擔心跑道上的異物會影響後續航班，桃園機場公司後續緊急暫停關閉北跑道，只以南跑道單跑道運作，機場維修與地勤人員也進入跑道清除輪胎殘骸並進行巡檢，確認跑道與助航燈光一切安好，同時進行FOD（外來物）標記與清除作業。機場也同步廣播通知航班異動與延誤情形，並提醒旅客已有部分航班更換登機門。

一顆小輪胎害慘一堆航班！3飛機10分鐘內連續呼叫「Mayday」

桃園機場統計，北跑道關閉期間共影響約14架航班，其中包括8架到場、6架離場航班，約1小時40分鐘後，人員終於在傍晚5時35分左右完成清理，隨後也正式恢復航班起降作業。不過，由於事發時段正值到場航班密集時段，又只有南跑道可以運作，結果多架航機被迫在空中盤旋等待，甚至出現幾架班機燃油逐漸耗盡的窘況。

根據「TWSkyWave 空中電波」所記錄的航管通訊內容，先是長榮航空BR392班機在晚間6時52分許向塔台報告「Mayday」，請求優先降落；怎料長榮航空另一架BR007班機也在6分鐘後宣告「Mayday」。不僅如此，原定6時20分降落，卻延誤至7時仍無法著陸的香港航空HX26班機，也在晚間7時連續3次呼叫「Mayday」，告知塔台人員燃油已進入緊急狀態。

所幸航管單位隨即啟動緊急調度，要求其他航機避讓，讓宣告Mayday的航班以最短進場路徑優先降落，最終成功讓3架航機安全著陸，未有人員傷亡。事實上，「Mayday Fuel」是飛航中最高等級的緊急宣告，當機師預期降落時，若剩餘油量低於法定安全標準，則必須向航管提出此信號，好讓航機確保得以優先降落。

至於這次的德威航空TW687輪胎脫落事件，桃園機場強調已依《航空器失事及重大意外事件調查處理規則》，通報民航局標準組、交通部及運輸安全調查委員會，後續將配合相關單位進行調查，以釐清輪胎脫落原因，同時檢討此次跑道關閉所引發的連鎖效應，並持續強化場面巡檢與FOD防制作業，以確保尖峰時段的飛航安全與調度順暢。



