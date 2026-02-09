德威航空「輪胎脫落」 連鎖效應3班機盤旋險沒油

桃園市 / 綜合報導

德威航空昨(8)日下午落地桃園機場時，不明原因發生輪胎脫落，導致機場公司先行關閉北跑道，不過發生這兩件事卻造成連鎖效應，導致許多航班受到影響，甚至出現10分鐘內，連續3航班向塔台發出Mayday訊號，請求優先降落，所幸最終均平安落地。

機翼旁突然出現一顆，立著的輪胎，機上乘客拍下，這驚險一幕，完全不敢相信眼前畫面，輪胎怎麼會離家出走。事發就在8日下午，德威航空一架飛機，從韓國濟州飛往桃園，降落時飛機右側主輪，發生脫落異常情況，機場公司立即暫停，北跑道起降，直到下午5點35分，恢復起降作業，不僅導致後續航班有所延誤，還造成3架航班，10分鐘內接連發出Mayday求救訊號。

廣告 廣告

桃園機場進場台對話說：「呼叫進場台，長榮航空392，求救，求救，求救，長榮航空007，求救，求救，求救，我快沒油了，呼叫台北，香港航空260，求救，求救，求救，燃油不夠。」

從下午6點52分開始，接連有3架班機要求降落，先是長榮BR392班機，因燃油吃緊，發出「Mayday」信號，5分鐘後長榮BR007，同樣發出「Mayday」，再過2分鐘後香港航空HX260，也連續呼叫3次，所幸最後皆安全降落。

空軍退役飛官于晧瑋說：「我認為他們考量是有點不太周全，叫Mayday Mayday就是你整個飛機，所剩可用燃油只剩15分鐘，(轉備降機場)緊急油量再加上你的，Minimum Fuel(最低燃油量)，再加上你的路程油，我提前大概50分鐘的時候，這個情況我就從桃園機場，我會跟航管講說我要到高雄去。」

對此桃園機場回應，德威航空輪胎掉落時，正值到場航班較多時段，約影響14航班，延遲20分鐘內，後因等候FOD清除，約延遲1小時，已通報民航局標準組交通部等，將持續配合相關單位，調查釐清原因，並強化場面巡檢，及FOD防制作業，因為輪胎掉落，引發一連串蝴蝶效應，未來將增進處理流程，避免類似驚險情況再次發生。

原始連結







更多華視新聞報導

德威航空輪胎脫落跑道關閉「3航班喊Mayday」 運安會：不會立案調查

德威航空返台班機「輪胎脫落」 桃機北跑道一度暫停巡檢

天外飛來橫禍！ 曳引車輪胎脫落砸對向2車

