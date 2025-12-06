德媒讚日本抗中值得學習 再提「1絕招」讓各國承認台灣

國際中心／倪譽瑋報導

前日本駐澳洲大使提出山上信吾，中國「不再掩飾自身的大國野心」，他國面對其施壓，應考慮擺脫依賴或結盟。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國對日本祭出一系列施壓措施，但日方似乎未受太大衝擊。德國媒體報導認為「日本同中國打交道的方式值得借鑑」包含政府本身態度、減少對中依賴的戰略等。而前日本駐澳洲大使也提出，在台灣問題上，西方國家應共同表明立場，告訴北京「中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。

德媒稱國家正借鏡日本對中模式「減依賴策略」

近期高市早苗發表「台海如果發生武裝衝突，會對日本構成生存威脅」言論，引發中國不滿，並展開了一系列施壓。日前德國媒體《商報》以「日本同中國打交道的方式值得借鑑」為題指出，德國正在密切分析「日本的成功經驗」，或許能做為日後借鏡，《德國之聲》也轉載該報導。

廣告 廣告

先前德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）曾點出，「日本已走上經濟安全的道路，比我們（德國）整整早了10年。」《商報》也評價，面對來自中國的霸凌，日本可以顯得從容不迫，是因為該國十年前就已開始「減少對中依賴」的戰略。

前外交大使呼籲 面對中國「須建立更強聯盟」

前日本駐澳洲大使、熟悉中國外交運作的山上信吾（Shingo Yamagami）在受訪時提出，「中國已經不再是那個我們以前熟悉的中國」當中國已佔優勢時，便不再掩飾自身的大國野心，對於不服從的國家就施壓逼迫「只接受強者原則」，他認為中國放在眼裡的對手、願意談話的對象是「美國」，其實日本和德國已非核心。

山上信吾認為，「一個人很容易成為受害者，而結成聯盟就會形成強大的力量」建議日本、歐洲必須建立更堅固的聯盟，在必要時不排除採取更具攻勢的策略，假如德國或日本單獨與中國打交道「中國就會感到優越無比」但若大家團結起來，結果會不一樣。

中方強勢 德國、台灣應怎麼辦？

聚焦到德國，山上信吾直言，德國長期抱著「以貿促變」的幻想，現在應該採取「以牙還牙」的策略，他舉出，20多名日本商人在中國被所謂「間諜罪」遭關押，如果德國人也如此，德方或許要「拘捕幾名在德國境內的中國商人」採用「專制政府唯一能聽懂的語言」表達訴求。

在日本、台灣方面，山田信吾分析，中日關係持續敏感且即將進入「嚴冬」，雖然中方至今並沒有刁難在中國的日本企業，但會嘗試施壓高市早苗政府，因為在北京眼中「本屆日本政府強大而危險」。至於台灣，山上信吾建議，西方國家應共同表明立場，告訴北京「中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，使各國外交層面上承認台灣。

更多三立新聞網報導

台南「這三區」以前發達現在像鄉村？他聽名字感覺：沒什麼景點

中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄

這縣市執法更嚴了！鎖定「4大交通違規」 小心噴12萬

54歲女昏倒送醫 被誤判已身亡！她掙扎2小時後「死在太平間」

