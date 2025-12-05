德媒：日本十年「去中依賴」見效 高市早苗還宣布明年開採深海稀土

日本首相高市早苗（左）和中國國家主席習近平（右）。 圖：翻攝高市早苗IG、中國共產黨新聞網

[Newtalk新聞] 德國《商報》近日刊出評論指出，自日本首相近日就台灣議題發表談話後，北京在經濟與外交層面對東京施壓不斷，但日本卻顯得沉著應對。原因在於，日本早在十年前已經開始降低對中國依賴，如今成效逐漸展現，其韌性更成為歐洲重要的參考對象。

報導以〈日本同中國打交道的方式值得借鑑〉為題指出，德國政府正密切分析日本的經驗。德國外長瓦德富爾近期即公開表示，日本在「經濟安全」的道路上早走了德國十年之久，是德國調整對中政策的重要鏡鑑。

日本前駐澳洲大使、熟悉中國外交運作的山上信吾受訪時直言：「中國已經不是過去那個中國，它不再掩飾自身的大國野心，且只接受強者原則。」他認為，北京眼中唯一值得正視的對手是美國，至於日本與德國已非核心對話對象。因此，他建議東京與歐洲必須建立更堅固的聯盟，在必要時甚至採取更具攻勢的策略。

江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。 圖：翻攝中新社

就在中日關係持續緊繃之際，日本國內再拋重磅能源戰略。日本首相高市早苗 3 日在國會宣布，日本將於明年 1 月正式從南鳥島外海、海底 6,000 公尺深處，開始實地打撈蘊藏巨量的「稀土泥」，成為全球少數能自主開採深海稀土的國家。同時，可燃冰（甲烷水合物）開發計畫也在穩步推進。

高市首相語氣堅定指出：「一旦這些資源能商業化，日本將不再受制於任何國家，真正的能源獨立，從這裡開始。」

