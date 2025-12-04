德媒：歐洲領導人警告澤倫斯基 美國可能背叛烏克蘭

德國「明鏡周刊」(Spiegel)4日引述一份機密通話的逐字稿指出，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)，對於美國斡旋俄烏和平協議的方向表示懷疑。

明鏡周刊指出，馬克宏在與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)和其他歐洲領袖通話時警告，美國可能會堅持烏克蘭必須割讓領土給俄羅斯，但不保證俄羅斯未來不會侵略烏克蘭。

根據報導，馬克宏說：「美國有可能在沒有安全保證的情況下，在領土問題上背叛烏克蘭。」

在1日進行的通話中，梅爾茨警告澤倫斯基，美國談判人員正在「玩弄手段」，他接下來幾天應該要「非常小心」。

柏林方面拒絕發表評論。法國總統府尚未回覆置評請求。

明鏡周刊引述愛麗舍宮的回應表示：「總統沒有用這些話表達他自己。」

法國外交部發言人康夫勒(Pascal Confavreux)告訴記者：「我不打算對洩密事件發表評論。我們對烏克蘭的支持，以及與美方的密切溝通是無庸置疑的。」

在美國與烏克蘭進行談判，修改最初偏袒俄羅斯的和平方案後，歐洲領導人1日共同聲援澤倫斯基。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)2日在克里姆林宮接見了美國特使魏科夫(Steve Witkoff)和川普女婿庫許納( Jared Kushner)。

美國總統川普3日表示，儘管他的特使與普丁進行了他所謂的「相當不錯」的會談，但和平談判的未來走向仍不明朗。(編輯:王志心)