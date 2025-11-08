德媒：西方情治單位示警 中國期盼美期中選舉後動盪趁機侵台
[Newtalk新聞] 德國《畫報》（Das Bild）稍早報導，西方情報機構發出警報，如果2026年11月3日美國期中選舉後出現動盪，中國領導層正計劃對台灣發動攻擊。
報導指出，這些機構根據截獲的情資分析，北京期待美國明年期中選舉後內部可能出現緊張局勢，如果民主黨或共和黨對選舉結果提出質疑，川普政府也可能出動軍隊。
分析家認為，在這種情況下，中國領導層將利用美國的虛弱和注意力分散，從空中和海上發動協同攻擊，目標是結束台灣76年的獨立。
根據《圖片報》（BILD）所獲得的評估顯示，西方安全界認為這種情況並非不可能，但前提是美國會出現動盪。
報導指出，中國正在等待「機會之窗」。
事實是：中國正在重新武裝。斯皮爾研究所的安全專家斯圖姆鮑姆（ May-Britt Stumbaum）警告說：「中國正在將大量商用（民用）渡輪改裝為軍用，併計劃在2026年底前建造70多艘大型渡輪。」如果「習近平認為併吞（Annexion）台灣沒有其他途徑」，中國將選擇｢軍事入侵」。
斯圖姆鮑姆認為，習近平目前的權力基礎不如幾年前那麼穩固，「權力的削弱也可能導致習近平不惜一切代價更快地推進併吞計畫」。
中國正在尋找所謂的「機會之窗」，也就是一個有利時機，以實現其所謂的與台灣的統一。中國視台灣為叛離省份，北京正密切關注美國局勢的發展。
我國駐德國代表顧大使告訴《圖片報》：「鑑於中國在印太地區構成的威脅，台灣歡迎美國等其他國家的參與；近期，包括德國在內的九個國家派遣軍艦通過台灣海峽，以示對台灣及週邊國家的聲援。」
顧大使表示，來自中國的威脅不再只是軍事上的。中國正在運用「混合戰爭」，攻擊「整個地區的民主和穩定」。
