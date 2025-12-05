德媒：馬克宏警告澤倫斯基 美恐背棄烏克蘭領土訴求

（中央社柏林4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基近日曾與多位歐洲領導人通話，德國「明鏡周刊」引述外洩內容報導，法國總統馬克宏警告澤倫斯基，「美國可能會在領土議題上背棄烏國，且未提供明確安全保障」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月1日曾與多位歐洲領袖舉行電話會議，明鏡周刊（Der Spiegel）表示取得這場通話的英文摘要，其中包含直接引述領導人發言的內容，他們對華府的俄烏停戰談判方式表達深切疑慮。

根據這份摘要，馬克宏（Emmanuel Macron）談到，目前談判進入緊張階段，對陷入困境的澤倫斯基而言潛藏「極大危險」；德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則提醒澤倫斯基必須「非常小心」。

梅爾茨據報對澤倫斯基說：「他們正對你我耍花招。」明鏡周刊認為他是指美國總統川普（Donald Trump）派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）本週稍早率團赴俄磋商的外交行動。

明鏡周刊提到，其他領導人也談及他們的憂慮，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）警告「我們不能讓烏克蘭和澤倫斯基單獨面對那些傢伙」。

就連在公開場合對川普讚不絕口的北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）都贊同史塔布，「我們必須保護澤倫斯基」。

根據明鏡周刊，「多位」電話會議參與者證實的確有這場通話，其中兩人表示摘要所記錄發言為「準確轉述」。

澤倫斯基發言人、梅爾茨辦公室和呂特辦公室均婉拒置評，法國總統府則駁斥被認為出自馬克宏的引述內容。

華府上月提出結束俄烏戰爭的28點和平計畫，但草擬過程未徵詢烏克蘭的歐洲盟邦，並被批評過於迎合俄方的強硬要求。（編譯：洪培英）1141205