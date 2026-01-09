德專家：伊朗人不是在示威 而是在革命

伊朗抗議民眾焚毀精神領袖哈梅內伊照片。 圖：翻攝自@Wangwenhaha0518

[Newtalk新聞] 伊朗人民示威蔓延全國各地，在美國總統川普（Donald Trump）警告德黑蘭當局不要鎮壓之後更加火熱。在伊朗人脈廣泛的德國專家特卡爾（Düzen Tekkal）稍早接受《焦點線上》（FOCUS online）專訪時指出，伊朗人民不是在示威，而是在革命。這場由女性為主的挑戰政權活動不是在玩火，而是在控制火焰。

特卡爾指出，目前的局勢具有歷史意義。自2022年以來，伊朗陸陸續續發生一些零星的抗議活動。但這次，我們首次看到了席捲全國的抗議浪潮。27個省份同時發生了156起抗議活動。總而言之，這已經不只是一場抗議，而是一場革命。最初在市集上爆發的、旨在反抗嚴峻經濟情勢的抗議活動，早已蔓延到民眾的各個階層。

廣告 廣告

特卡爾說，德黑蘭政權每次切斷網路和電話服務都會造成致命後果。在這種通訊中斷的陰影下，伊斯蘭共和國的爪牙會誓死捍衛他們的權力。 2019年網路上次中斷時，他們殺害了1500人。已知有51人死亡，其中包括7名未成年人，另有2000多人被捕。此外，現在還有報導稱發生了屠殺事件，但死亡人數尚未得到核實。實際死亡人數可能遠高於此。這個伊斯蘭共和國應對抵抗的唯一方法就是暴力和散播恐懼與恐怖。這些復仇行為正是這個法西斯神權獨裁政權的典型特徵。諾貝爾和平獎得主納爾吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）也已被逮捕。所有政治犯都已發出求救信號，因為他們知道等待他們的是什麼。

特卡爾認為這次的全國性起義是一個歷史性的轉捩點，現在必須再次發生。未來幾個小時內，我們將看到這次起義能否成功。除了沙阿的呼籲外，錫斯坦-俾路支斯坦省和庫德斯坦省也再次呼籲同時舉行抗議和罷工。民眾正將他們對伊斯蘭共和國的所有仇恨傾瀉而出。他們縱火焚燒了國家廣播公司的辦公大樓，掀翻了警車，拆除了遍布公共場所的監視器。這些都是這場抵抗運動非常重要的畫面和象徵。

特卡爾發布了一張照片，照片中一位沒有戴頭巾的女性對著燃燒的伊朗至高領袖哈米尼畫像點燃了一支香煙。這幾乎成了這場起義的標誌性象徵。她表示，對著統治者的畫像點燃香菸確實具有標誌性意義。這一行為代表了女性對自由和自身力量的渴望。她們不是在玩火，而是在掌控火焰。她們是伊斯蘭共和國最大的敵人。

根據GAMAAN研究所的一項研究，90%的伊朗民眾渴望民主。幾乎沒有人再相信舊體制可以改革了。去年的十二日戰爭也暴露了政權的弱點。此外，包括真主黨、伊斯蘭聖戰組織和哈馬斯在內的所謂「抵抗軸心」——伊斯蘭共和國的代理軍隊——實力也已削弱。雪上加霜的是，阿薩德政權的敘利亞和委內瑞拉等盟友也相繼倒戈。伊斯蘭共和國從未如此虛弱。

特卡爾指出，流亡海外的巴列維王室成功地號召了許多民眾參與抗議。最終，伊朗人民將決定他們想要生活在何種體制之下。街頭巷尾湧現不同的聲音和訴求。在庫德斯坦，一場由倡導女權主義理念的女性領導的自由運動正在興起。在庫德人被政權剝奪了數十年的權利之後，爭取少數族裔和宗教少數群體平等權利的訴求也至關重要。這也是俾路支人、洛倫人和巴哈伊教徒的重要訴求。伊朗是一個多民族國家。如今，團結伊朗人民的首要共同點是，他們都希望結束這個政權。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

洪耀南觀點》聯合國的量變與川普的質變

謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛