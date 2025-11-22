德對陸進口額激增8.5%！陸取代美國成最大貿易夥伴

根據最新數據顯示，今年1月至9月，中德兩國對外貿易額達到1859億歐元（約6.7兆元新台幣），同比增長0.6%。大陸再度取代美國成為德國最大的貿易夥伴。

德國副總理兼財政部長克林拜耳17日與大陸國務院副總理何立峰會面。 （圖／《新華社》）

據《中國新聞網》引述《德新社》報導，19日公布的數據顯示，大陸再度取代美國成為德國最大的貿易夥伴。德國統計局報告稱，這主要歸因於德國從大陸大量進口。

與此同時，德國同期與美國的貿易額下降3.9%，至1847億歐元（約6.6兆元新台幣）。在2016年至2023年間，大陸一直是德國最重要的貿易夥伴，但在2024年曾被美國超越。

報導指出，今年1月到9月，德國對大陸出口額下降約12%，至614億歐元（約2.2兆元新台幣），高於對美國出口額的降幅（7.8%）。

儘管與美國總統川普存在關稅爭端，美國仍是德國商品的主要出口國，出口額為1127億歐元（約4兆元新台幣）。大陸在德國出口國名單上僅排在第六位。德國對美國和大陸的汽車出口均大幅下滑。

然而今年前9個月，德國從大陸的進口同比激增8.5%，而從美國的進口僅增長略高於2%。據報導，德國從大陸的進口額為1245億歐元（約4.5兆元新台幣）。大陸是德國目前最重要的供應國，遠遠領先於排在第二位的荷蘭。美國以近720億歐元（約2.6兆元新台幣）的進口額排名第三。

今年迄今，在電氣設備、服裝和機械等領域，德國從大陸的進口增長尤為迅猛。

