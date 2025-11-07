德川家康基因太強！後代相似度爆表 根本祖先「複製貼上」

（記者許皓庭／綜合報導）日本江戶幕府初代將軍德川家康的女性後代，近日因「長得太像祖先」登上熱搜。現年57歲的山岸美喜公開自己的近照，與德川家康的肖像畫對比後，驚人相似度讓網友笑稱：「這根本是祖先複製貼上版本！」

圖／山岸美喜公開自己的近照，與德川家康的肖像畫對比後，驚人相似度讓網友笑稱：「這根本是祖先複製貼上版本！」（翻攝 山岸美喜 X）

山岸美喜不僅擁有顯赫血統，是末代將軍德川慶喜的玄孫，更在2023年接任德川慶喜家第5代當主。今年10月24日，她依據前任當主德川慶朝的遺囑，正式成為「德川慶喜家祭祀繼承人」，負責處理家族的祭祀與墓地整修事務。

這位現代「德川後裔」在社群平台X（原Twitter）上貼出一張對比照，左側是自己的半身照，右側則是德川家康的著名畫像。從銳利的眼神、臉部線條到耳型輪廓，都幾乎如同翻印。她在貼文中自嘲：「大家都說我跟祖先長得太像，搞不好當初出生時就搞錯性別了，未來會變成爺爺不是奶奶。」

該貼文一出立即引發熱烈迴響，日本網友紛紛留言：「血統太強大了吧！」、「完全是歷史人物走出畫框」、「這是基因版的複製貼上」、「那個眼神真的有統治者氣場」。還有人笑說：「穿上和服就能直接拍大河劇！」

幾天後，山岸美喜再度發文，曬出自己30年前的舊照，並幽默表示：「年輕時比較像德川慶喜，年紀大了反而越來越像德川家康。」不少網友留言回應：「原來血統會隨時間進化」、「這是基因的時光機」。

部分網友更觀察出「德川家族的標誌性耳型」也完整遺傳，留言寫道：「那雙飽滿的福耳真的世代相傳」、「祖先的耳朵連形狀都沒走鐘」。

日本媒體指出，山岸美喜在繼任家族當主後，持續參與各地文化活動與歷史紀念儀式，積極推動幕府文化的保存與教育傳承。外界認為，她此次因外貌「神還原祖先」而引發討論，也意外喚起日本社會對德川家族歷史的再度關注。

德川家康作為開創江戶時代的象徵人物，影響深遠。山岸美喜這次在社群上以幽默自嘲的方式重新連結歷史，不僅讓古老家族重返話題中心，也讓民眾感受到「基因的力量」。

