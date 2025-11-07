德川家康後代po對比照自嘲「長得像祖先」 網驚呼：將軍大人

德川家康後代po對比照，網友震驚「真的超像」。翻攝自山岸美喜X



日本女性山岸美喜是日本江戶幕府時代初代將軍德川家康的後代，她日前在社群X上發文自嘲，許多人說她長得很像祖先，她同時將自己的照片和德川家康畫像對比照po出，貼文震驚網路，至今已創下159萬次觀看紀錄。

57歲的山岸美喜是江戶幕府第15代征夷大將軍德川慶喜，而德川慶喜是德川家康的第10代子孫，1867年主動舉行「大政奉還」儀式，1902年被明治天皇冊封為公爵。山岸美喜在2023年接任德川慶喜家第5代當主，今年10月24日當上「德川慶喜家祭祀繼承人」，她當時宣布將解散擁有120多年歷史的家族。

山岸美喜在貼文寫道，許多人說她長得很像祖先，她有預感「將來老了不是變成阿嬤，應該是會變成阿公」，「或許我生錯性別了」，幽默說法讓網友莞爾一笑。

貼文也附上她的照片和藝術家狩野探所畫的德川家康畫像對比，許多網友看了驚訝留言，「時空旅人」、「真的很像」、「眼睛和耳朵一模一樣」、「基因太強大」、「血統太強」、「長相霸氣」，更有人直呼她「將軍大人」。

