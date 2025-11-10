「德川家康」後代自嘲跟祖先長一樣！對比照轟動千萬人 全場驚：基因強大

山岸美喜是德川家康的後代子孫。圖／翻攝自X

日本戰國武將、江戶幕府時代初代將軍「德川家康」的一位女性後代，在X發布自己的照片，並表示跟祖先長得很像，這讓她笑說，未來將會變成老爺爺而不是老奶奶，仔細一看照片兩人果真非常相像，尤其是一對福耳，一眼就知道是同家族出身。貼文曝光後，引發網友熱議。

現年57歲的山岸美喜，是日本內大臣兼江戶幕府第15代征夷大將軍德川慶喜的玄孫，而德川慶喜則是「德川家康」第10代子孫。山岸美喜近日在X發布貼文，表示人們常說她長得像祖先，「我覺得我將來會當老爺爺，而不是老奶奶，我生錯性別了」，隨後更附上幾張她跟德川家康的對比圖。

只見畫面中山岸美喜跟德川家康都有一對大福耳，而且五官也有高度相似之處，乍一看真的會認為是同家族出身的人。貼文曝光後，已經超過1500萬瀏覽人次，網友紛紛留言表示，「你們長得確實很像」、「正是因為有了這樣的人，我們才能真正意識到，那些我們只在教科書中了解的歷史人物其實真實存在過」、「我驚訝地發現竟然如此相似，就連耳朵的形狀都一樣，基因真是太神奇了」。

事實上，德川慶喜出生於德川御三家之一的水戶家，父親是水戶齊昭，母親登美宮吉子為齊昭的正室；慶喜是初代征夷大將軍德川家康第11子德川賴房的第10代子孫，在眾多兄弟中排行第7。德川慶喜以多元喜好聞名，家族目前由山岸美喜擔任家主，不過她在2023年宣布要解散120多年歷史的家族。



