德州儀器在CES展上發表TDA5晶片 專屬自家開發的NPU 榨出 1200 TOPS 巔峰算力

德州儀器（TI）於2026年1月6日至9日在內華達州拉斯維加斯舉行的2026年CES上首次發佈可擴展TDA5高效能運算單晶片（SoC）系列，提供功率與安全最佳化的處理能力以及邊緣人工智慧（AI）功能，最高支援汽車工程師協會（SAE）Level 3自主駕駛。

汽車系統總監Mark Ng表示「汽車產業正朝著未來邁進，屆時駕駛將不再需要雙手握住方向盤。半導體正是實現此一願景的核心，為每一輛車實現更安全、更智慧、更高等級的自動駕駛體驗。從偵測和通訊到決策，工程師可以利用TI的端對端系統解決方案，引領汽車產業的未來發展。」

高效能運算SoC協助跨車型實現安全、可擴展的AI應用

為了提升下一代汽車的安全性和自主駕駛能力，汽車製造商正在採用支援AI和感測器融合的中央運算系統，以實現即時決策。TI的TDA5 SoC系列專為高效能運算所設計，可提供從每秒10兆次運算（TOPS）到1,200 TOPS的邊緣AI加速，能源效率超過24 TOPS/W。這項可擴展性源自其具備chiplet-ready設計並整合通用晶片互連介面（Universal Chiplet Interconnect Express）技術，使設計人員能利用單一產品組合實現不同的功能集，並支援高達Level 3的自動駕駛。本系列產品以TI在汽車處理領域二十餘年的經驗為建構基礎，擴展TI現有產品組合的出色效能，協助汽車製造商集中管理其運算架構，並處理先進的AI模型。

TDA5 SoC整合最新一代TI C7™神經處理單元（NPU），在功耗相近的情況下，其AI運算能力比上一代產品提升多達12倍，因此省去價格高昂的散熱解決方案。擁有如此高的效能，使其能支援語言模型和Transformer網路中的數十億個參數，在維持跨域功能的同時，更提升車載智慧。本系列產品搭載最新的Arm® Cortex®-A720AE核心，讓汽車製造商能整合更多的安全、安防和運算應用。

TDA5 SoC支援在單一晶片內實現ADAS、車載資訊娛樂系統和閘道系統的跨域融合，因此有助於降低系統複雜性和成本。TDA5 SoC以安全為優先的架構進一步簡化了系統，幫助汽車製造商在無需外部零組件的情況下滿足汽車安全完整性等級Level D安全標準。

為了簡化複雜的車輛軟體管理，TI與Synopsys合作，為TDA5 SoC提供虛擬開發套件。此套件的數位孿生功能可協助工程師將SDV的上市時間縮短最多12個月。

單晶片8×8雷達收發器可實現更早、更精準的偵測

雷達技術具備在任何天氣條件下都更為強化的感知能力和可靠性，成為先進ADAS和更高車輛自主性的基礎技術。TI的AWR2188 4D成像雷達收發器是專為滿足全球市場需求所設計，將八個發射器和八個接收器整合到單一封裝晶片中。這種整合簡化了高解析度雷達系統的設計，因為8×8配置無需級聯，而且只需要更少的裝置數量便能擴展至更高的通道數。此收發器同時支援衛星和邊緣架構，讓汽車製造商能彈性地簡化和加速ADAS功能在全球從入門級到高階車型上的部署。

AWR2188採用強化型類比轉數位轉換器資料處理和雷達調頻訊號斜率引擎，這兩項技術均比現有解決方案的效能提升30%。這種高效能可支援進階雷達應用實例，例如偵測遺失貨物、區分近距離車輛以及在高動態範圍場景中識別物體。此收發器可在350公尺以上的距離內更精確地偵測物體，實現更安全、更高等級的自動駕駛。

10BASE-T1S技術將乙太網路擴展到車輛邊緣節點

隨著SDV和更高等級自動駕駛的快速發展，子系統架構正發生根本性的轉變。乙太網路是推動這項演進的重要因素，讓系統能透過簡單、統一的網路架構，即時收集和傳輸車輛各區域的更多資料。TI的新型DP83TD555J-Q1 10BASE-T1S乙太網路序列周邊介面PHY整合了媒體存取控制器，可提供奈秒級的時間同步、領先業界的可靠性和資料線供電（PoDL）。綜合上述功能，使工程師能將高效能乙太網路擴展到車輛邊緣節點，同時降低電纜設計的複雜性和成本。

TI提供端對端的系統解決方案，其中包括先進感測技術、可靠的車載網路技術和高效率的AI等技術，因此汽車製造商可以開發出能提高不同車型安全性和自動化水準的系統。

