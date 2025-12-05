德州加倍「川普帳戶」 新生兒將有2000美元初始投資金額

德州副州長丹．派屈克（Dan Patrick，共和黨）近日拋出一項具高度討論度的政策主張，表示正規劃在下屆立法會期推動「德州小寶貝儲蓄基金」（New Little Texan Savings Fund），以州政府資金為每位在德州出生的新生兒投入1000美元，用於長期股市投資。他指出，這項構想源自美國總統川普稍早納入支出法案的聯邦新生兒投資計畫，並強調德州應同步採行，讓州內家庭同樣受惠。



派屈克於12月3日在社群平台X發文表示，只要看到有利德州人的想法，便會思考「為什麼德州不做」。他提到，德州平均每90秒就有一名嬰兒出生，換算下來每天約1000名、近年全年新生兒數量逼近40萬人。他將這項計畫列為2027年立法會期的首要任務，並表明將研議以修改州憲法方式，使計畫具備永久性。

德州新生兒將有2000美元起跳的投資金額



依派屈克提出的藍圖，德州政府將以公共資金為每名新生兒投資1000美元，並讓這筆款項透過股市增值。他明確表態相當認同川普版本，即由政府替每位美國嬰兒投入1000美元，且在未滿18歲前不得動用，未來限定於教育或其他合規支出用途。他預估德州要全面推動此政策，每年成本約4億美元，占德州兩年期預算不到1%，並認為這不僅能將資源回饋家庭，也能讓年輕世代理解儲蓄價值與複利概念。

廣告 廣告

值得關注的是，派屈克計畫若與聯邦計畫同步，德州新生兒將可獲得合計2000美元起跳的投資金額。先前德州億萬富翁麥可與蘇珊．戴爾夫婦承諾捐出62.5億美元支持聯邦版本，並為每位10歲以下符合資格的兒童額外提供250美元，再加上川普政策允許家屬自行捐款，家庭可望進一步擴大投資規模。

培養新一代投入美國成功的資本主義者



聯邦計畫由德州籍聯邦參議員泰德．克魯茲（Ted Cruz，共和黨）率先提出，他也在社群平台上公開力挺派屈克的州版提案，稱「川普帳戶」將「培養新一代投入美國成功的資本主義者」。克魯茲表示，聯邦法案的設計讓家人、朋友、雇主、州政府與慈善家都能為兒童的投資帳戶注資，他對德州願意進一步行動表達肯定。

然而，反對聲浪同樣快速浮現。主張「自由本位」政策的非營利組織德州政策研究中心在X平台發文指出，該組織早在政策提出前便反對此構想。他們批評，為每名新生兒設立由州政府管理的投資帳戶，違背自由理念，因為這形同擴張政府規模、以國家依賴取代個人責任，同時也讓政府介入私人投資市場。他們強調，德州人應該獲得的是更低稅負，而不是政府規模不斷擴張的新計畫，並呼籲州政府「做得更好」。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

