德州卡車司機違規遭攔查 車藏23無證客

德州24歲的卡車司機阿瑪亞(John David Amaya)11月28日在35號州際公路路肩行駛而被州警攔下，警方意外發現車內窩藏23名非法移民，包括幾名兒童。單純的交通攔截衍生出人口走私案。

阿瑪亞被控人口走私罪，另被控持有不到1克的管制藥物。

根據德州州長艾伯特(Greg Abbott)2023年簽署的法律，在德州走私人口將被強制判處10年監禁，這名卡車司機恐難逃長期牢獄刑責。

車內非法移民來自尼加拉瓜、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和墨西哥，已被移交給邊境巡邏隊(Border Patrol)。

根據公共安全廳(Department of Public Safety)公布的執法紀錄影片，這輛卡車在高速公路上行駛、警員緊跟在後並且將阿瑪亞攔下。

阿瑪亞起初只說是要去載東西，被問及是否有商業駕照時，回答沒帶在身上；接著警員要求搜車，阿瑪亞顯得防備，一邊試著聯絡律師，一邊問警員：「有必要嗎？」又堅稱：「你們沒有理由搜車。」

警員告訴阿瑪亞，將帶警犬搜查車輛，如果警犬發現可疑物品，就有理由搜車。

支援警力隨即趕到，警犬繞卡車轉一圈，警員最終喊道：「有動靜了！」阿瑪亞旋即被拘留。

三名警員一起搜車，拉開通往臥鋪區的拉鍊，發現移民坐著。

這次行動是德州政府「孤星行動」(Operation Lone Star)的一部分，由德州軍事局(Texas Military Department)與公安廳合作，旨在抓捕越境移民。

德州一直是移民危機重鎮，從前總統拜登(Joe Biden)2021年1月就職到2023年9月，共380萬移民湧入。

隨著危機持續，艾伯特宣稱德州不再獨自承擔重擔，開始用巴士將移民從德州運送到聲稱歡迎移民的「庇護城市」。據媒體Axios報導，2022年4月到2023年10月，德州邊境載送移民行動花費數百萬元，平均每位移民運輸成本1650元。

