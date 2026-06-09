將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

根據路透社（Reuters）與益普索（Ipsos）最新民調顯示，德州一名面臨證券詐欺指控的美國參議員候選人，正遭遇黨內支持度危機。調查指出，約有17%的共和黨選民明確表示，不會投票給這名遭到起訴的參選人。

美國德州參議院選情出現變數。根據路透社（Reuters）與益普索（Ipsos）發布的最新民調結果，一名遭到證券詐欺罪名起訴的共和黨籍參議員候選人，正面臨支持者流失的困境。數據顯示，高達17%的共和黨選民表示，由於該候選人涉及法律爭議，他們將拒絕在選舉中投下贊成票。

廣告 廣告

這項調查結果反映出選民對於政治人物誠信與法律操守的高度重視。在競爭激烈的德州選區，這17%的潛在票源流失，可能成為影響最終勝負的關鍵因素。雖然多數共和黨支持者仍傾向於政黨忠誠，但這群「拒投族」的出現，無疑為該候選人的選情蒙上一層陰影。

目前該候選人尚未針對民調結果做出正式回應。法律專家指出，證券詐欺指控在美國法律體系中屬於嚴重罪行，若最終定罪，不僅將面臨刑期，更可能徹底終結其政治生涯。隨著投票日逼近，這場法律戰與選戰的交織，已成為全美關注的焦點之一。

原文出處：德州參議員候選人陷詐欺醜聞 路透民調：17%共和黨選民拒投

本文由AI協作，經編輯審核後發布