德州園區延宕／同樣面對美簽「大魔王」卡關挑戰 為何台積電、緯穎能破關？

台積電美國廠、緯穎德州廠都已順利解決聘用大量外籍員工的美國工作簽證問題。圖為台積電董事長魏哲家。

美國工作簽證愈來愈難拿，已成台灣單位赴美設點的「大魔王」，電電公會原本規劃最快推出的德州科技園區，外傳苦於無法取得足夠工作簽證而時程不斷延後，但台積電、緯穎等實際赴美設廠的台灣企業，仍能讓建廠與營運順利推進，他們是怎麼破關成功的？

設立科技園區跟企業赴海外設廠差不多，少不了得有一組人待在當地好幾個月，負責將園區從無到有設立起來，之後也需要管理階層駐紮在當地，扛起在地日常營運、與台灣溝通協調的責任。

不過，川普上任之後，工作簽證簽發困難度比以前更高，電電公會人員如果貪快、以美國ESTA（電子旅行授權系統）入境，卻實際從事園區建置工作，一旦被美國ICE逮補、拘留、遣返的機率太高，得不償失，但如果按部就班申請美國工作簽證，如L1（跨國企業內部輪調）、H-1B（臨時工作簽），要拿到夠多的工作簽證很不容易，至於申請以投資為主的E-2簽證可長期工作，但成本很高，大約也只有台積電這樣的大企業才負擔得起。

廣告 廣告

以台積電為例，台積電美國廠在興建過程、營運早期階段，前前後後曾有多達千名台灣員工在美國工作，現在也有不少台籍幹部仍在美國廠，而配合台積電赴美設廠的供應商，同樣有大量台灣人留在當地工作，為了讓建廠、營運順暢，加上台積電的產業地位、被川普點名可能有的特殊待遇，外界傳出AIT主動協助台積電、建立直通窗口、整批面試，台積電則將簽證視為「專案管理」，協助派遣至美國的員工備齊所有文件、流程嚴謹，是台積電能夠拿到大量工作簽證的主因。

而沒有川普關愛的下游組裝廠，又是怎麼處理棘手的美國工作簽證問題？以伺服器大廠緯穎來說，緯穎的德州廠這個月才剛啟用，緯穎董事長洪麗寗透露，德州廠的工程團隊、經營團隊，幾乎都是墨西哥人，他們都是來自於車程半小時之外的緯穎墨西哥華雷斯廠，已經擁有十多年經驗，是緯穎墨西哥廠的核心幹部，而緯穎也已成功為墨西哥工程師申請到美國工作、不能移民的簽證。

原因在於緯穎的墨西哥廠獲得USMCA（美墨加協定）認證，只要緯穎派駐至德州廠的幹部是墨西哥公民，都能合法申請到TN簽證，這種簽證可以讓墨西哥幹部可以在簽證期限內，以年為計、長期駐點在德州廠，或是白天在德州廠上班、晚上開車回華雷斯的家睡覺，無限次往返，而且不能申請移民美國，符合美國收緊的移民政策導向。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／墨西哥、波蘭都動了 電電公會最優先的德州科技園區 為何原地踏步？

德州園區延宕／科學園區輸出導致技術外流？科技大佬這麼看

鴻華先進買下納智捷 鴻海集團董事長劉揚偉的盤算是什麼？