德州園區延宕／科學園區輸出導致技術外流？科技大佬這麼看

和碩董事長童子賢認為，在海外設科技園區不僅不會流失台灣的競爭力，反而是台灣國力的延伸。

電電公會理事長劉揚偉積極推動將台灣的類科學園區複製至海外，和碩董事長童子賢對此多次表達贊同之意，他更認為，在海外設科技園區是台灣國力的延伸，而宏碁董事長施振榮也表示，海外成立科技園區是台灣價值的輸出。

台灣政府與美國進行關稅談判，台灣政府一直將赴美成立科學園區放在檯面上，透過由企業自主規劃、政府建立金融信保機制，來鼓勵業者赴美設廠，台灣政府可以輸出以往經營科學園區的經驗，美國則提供土地、水、電等基礎建設，以及簽證支持、法規環境等，藉以促進企業投資規劃以及打造供應鏈。

除了台灣政府一直積極向美遊說輸出科學園區經營Know-how之外，非官方單位、沒有包袱的電電公會，在劉揚偉的帶領下更是已經先動起來，然而，也有不少聲音質疑類科學園區、科技園區的設立，是否讓台灣技術外流、加速台灣獨特競爭力的流失？

童子賢不這麼認為，他反而覺得，將台灣的科技園區移植至海外，不僅不會亂失競爭力，反而代表國力向外延伸，如果能由台灣政府出資主導，還有機會增加台灣政府對美國政府談判時的籌碼。

另外，童子賢也表示，科技園區為進駐的台灣廠商帶來的第一個價值，是可以很快有生產力，第二個價值是很多派駐國外的台灣技術人員都需要協助，如一同外派的小孩教育、家人醫療，甚至是餐飲，如果有可能的話，最好還能像台灣的科學園區一樣，提供進駐廠商免稅。

他先前也曾透露，和碩在墨西哥設廠時，沒有自來水管線，得自己挖井才有水可以用，廠區周邊欠缺電力輸配線，和碩要花好幾億元新台幣、自己拉幾公里的電力輸配電纜進廠區才有電，而且，墨西哥的法律甚至規定工廠圍牆外面的電纜，必須無償送給當地政府，這都是沒有類科學園區、科技園區時，科技廠商赴海外投資單打獨鬥的辛苦。

也因此，面對科技企業赴海外設廠，童子賢表示，台灣供應鏈當然不是讓龍頭企業（台積電、鴻海）單打獨打，而是應該有組織、有次序的做法，對外輸出服務體系。

施振榮則認為，在美國建立「台灣模式園區」的可行性高，但重點不在買地，而是輸出台灣經營科學園區數十年來所累積的管理經驗，他建議應該以租地的方式，由政府或地方提供基礎建設，為進駐廠商提供整套式服務，廠商進駐後就能專注生產，這樣的模式能促成群聚效應，讓供應鏈彼此整合，產生更強競爭力，如此一來，科技園區就不只是製造輸出，還包括管理、服務的know-how輸出，「這就是台灣價值。」



