知名部落客「德州媽媽沒有崩潰」陷入爭議風波！她分享的畫作被質疑抄襲國外藝術家，開團販售的保健食品也遭網友發現在美國買不到。對此，德州媽媽發表聲明表示，分享的是「臨摹作品」，從未宣稱是自己的創作。保健品牌也強調產品外盒已依法規清楚標示，將對網路流言採取法律行動。網友留言「想裝死依舊是滿滿的業配文」、「做功課發現成分會介意」，紛紛表示「退粉」。這場風波凸顯了社群媒體影響力帶來的責任，以及網友對內容創作者真實性的期待。

「德州媽媽沒有崩潰」臨摹畫作挨批抄襲 保健品團購陷爭議風波。(圖／TVBS)

廣告 廣告

知名部落客「德州媽媽沒有崩潰」陷入爭議風波！她分享的畫作被質疑抄襲國外藝術家，開團販售的保健食品也遭網友發現在美國買不到。對此，德州媽媽發表聲明表示，分享的是「臨摹作品」，從未宣稱是自己的創作。保健品牌也強調產品外盒已依法規清楚標示，將對網路流言採取法律行動。網友留言「想裝死依舊是滿滿的業配文」、「做功課發現成分會介意」，紛紛表示「退粉」。這場風波凸顯了社群媒體影響力帶來的責任，以及網友對內容創作者真實性的期待。

德州媽媽遭爆畫抄襲+保健品疑慮 粉絲失望退追。(圖／TVBS)

知名部落客「德州媽媽沒有崩潰」近日陷入爭議風波，被網友質疑分享的畫作涉及抄襲國外藝術家作品，且其開團販售的保健食品雖標榜為美國品牌，卻在美國買不到。面對各方質疑，德州媽媽發表聲明表示，她從小在畫室長大，分享的是臨摹作品，從未宣稱這些是自己的創作；而相關保健品牌也發布聲明，強調產品外盒已依法規清楚標示，並表示將對網路流言採取法律行動，以維護自身權益。

德州媽媽遭爆畫抄襲+保健品疑慮 粉絲失望退追。(圖／TVBS)

這位部落客曾在社群媒體上分享照片，展示自己畫畫的情景，並附文說明在連假期間完成了一幅全家福畫作。然而，有眼尖的網友發現這些作品與國外藝術家的創作相似，因而質疑她抄襲。此外，德州媽媽也曾發布貼文，展示孩子們開心食用益生菌軟糖的畫面，並進行團購活動，但這款標榜為美國品牌的保健食品被發現在美國市場上買不到，引發更多疑問。

隨著爭議擴大，網路上出現大量討論，許多網友表示失望並決定「退粉」。有人留言說：「跟了團後做功課發現成分會介意」、「仔細看完業配用字決定退粉」、「想裝死依舊是滿滿的業配文」。還有消費者表示買過這家產品感到鬱悶，甚至有媽媽購買後不敢食用。

「德州媽媽沒有崩潰」臨摹畫作挨批抄襲 保健品團購陷爭議風波。(圖／TVBS)

面對輿論壓力，德州媽媽在Facebook發表文字聲明解釋：「我從小就待在畫室，家裡充斥著大大小小臨摹與創作的作品，我也數次跟讀者說我有臨摹，臨摹又不丟臉是畫室日常，突如其來的惡意還是讓人滿難消化。」同時，相關保健品牌也在官網發表聲明，強調產品外盒已依法規清楚標示所有資訊，並表示將依法追究散播不實言論者的法律責任。

有網友認為，若德州媽媽在分享畫作時能註明原創者，或許就不會被誤會。這場風波顯示了社群媒體影響力帶來的責任，以及網友對於內容創作者真實性的期待與關注。

更多 TVBS 報導

嗆記者白癡問題？ 黃國昌：是嗆網友問題可笑

警大新校長論文爆抄襲！AI檢測重疊率45% 警大回應了

農機停田間「遭拍照變賣」！欠債男騙10萬 老農心痛買到贓物

退休族滑手機注意 風水大師詐騙集團AI「精準打入人心」！

