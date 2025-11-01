德州媽媽被爆大量抄襲 本人回應：自己畫完掛家裡也有事

擁有35萬粉絲的網紅「德州媽媽沒有崩潰」，遭爆畫作抄襲，曾分享許多作品的她，遭指控部分畫作疑似臨摹名家作品，她對此發文回應，強調自己從未把臨摹作品聲稱為創作，「從沒想到有一天自己畫完掛在家裡的作品也會被找碴」。

臉書粉專「志願單親故事集」發文指出，收到德州媽媽粉絲爆料，指出她有多項藝術作品是抄襲而來，並且提供大量對照圖，顯示過往自稱出於靈感的創作，多數都跟其他畫家的作品「相似」。粉專指出，德州媽媽玄關裡掛著16幅稱為「我的作品」畫作，至少有15幅跟其他作品雷同，更表示她曾在畫作被認出後，只在單一留言低調回覆「我是臨摹」，但正文裡並未標示或致敬原作者。

針對抄襲指控，德州媽媽也PO文回應，表示自己從小就待在畫室，家裡充斥著大大小小臨摹與創作的作品，從沒想到自己畫完掛在家裡的作品也會被找碴。她也強調從未拿臨摹的作品聲稱是本人的創作，過去也數次跟讀者說自己有臨摹，並表示這些作品是練習、紓壓、裝飾家裡用的，沒有拿來販售盈利。

德州媽媽坦言在公開文章裡，沒有每次都強調是臨摹，以及沒有盡可能的標註出處，確實是有疏失，對於造成誤導感到抱歉，表示以後會更小心謹慎。她也感嘆，能被解釋的是誤解，而曲解永遠無法解釋，這陣子有許多攻擊她的人，突如其來的惡意讓她難以消化，「當網紅這五年來，對工作盡力、對讀者交付真心，不知道為何會換來這樣的對待，真傷心。」

