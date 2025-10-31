「德州媽媽」遭爆疑似抄襲名家作品 本人親回：是臨摹

臉書粉專擁有36萬位追蹤者的網紅「德州媽媽」被爆出多數畫作疑似抄襲名家作品，對此，德州媽媽透過粉專回應，表示這些只是臨摹作品，從未聲稱是自己的原創創作。

德州媽媽曾分享家中 裝飾，除了植栽，還有大大小小幅的畫。 （圖／翻攝自臉書粉專「德州媽媽沒有崩潰」）

「志願單親故事集」臉書粉專今天發文指出，收到一名德州媽媽多年粉絲爆料，並提供了大量對照圖，顯示德州媽媽自稱出自靈感的創作，多數都與其他名家作品高度「相似」。該粉專指出，有些作品被粉絲質疑抄襲後，德州媽媽才在留言處低調回應「我是臨摹」。

對此，德州媽媽今天中午透過臉書粉專「德州媽媽沒有崩潰」發文回應抄襲質疑。她表示，自己從小就待在畫室，家裡充斥著大大小小臨摹與創作，有些還是學生時期老師教的，「我從未拿臨摹的作品聲稱是我本人的創作」。她還提到自己18年前在畫室臨摹了幾米的作品，前幾年被大塊出版社看到，還因此連推了三年的幾米年曆。

德州媽媽認為這篇聲明也一定會有人把每一個字都摳出來要證明她是爛人，「污衊的本質不是要真相，是要佔據審判者的位置」。她也感嘆：「潑髒水的人與被潑髒水的人，看起來是被潑的人髒掉了，當網紅這五年來，對工作盡力、對讀者交付真心，不知道為何會換來這樣的對待，真傷心。」

德州媽媽臉書全文：

我從小就待在畫室，家裡充斥著大大小小臨摹與創作的作品，有好些還是學生時期老師教的，

當時從沒想到有一天自己畫完掛在家裡的作品也會被找碴。

我從未拿臨摹的作品聲稱是我本人的創作，

學生時期（應該是18年前）在畫室臨摹了幾米的地下鐵，前幾年被大塊出版社看到，認出我是小粉絲，找我連推了三年的幾米年曆。

這陣子有許多攻擊我的刁鑽角度、捕風捉影斷章取義的詆毀我的人格，

原本覺得這行就是毀譽由人，

但這些突如其來的惡意還是讓人滿難消化的，

不想與負面能量糾纏，不想跳進帶著惡意揣測的陷阱，

因為他們想用漏洞百出的指責，要我完美無缺的自證。

能被解釋的是誤解，而曲解永遠無法解釋，

而把我做的每件事都帶著偏見想毀滅我的是哪一種呢？

就像是這篇一定也會有人把每一個字都摳出來要證明我是爛人一樣，污衊的本質本來就是不是要真相，是要佔據審判者的位置。

潑髒水的人與被潑髒水的人，

看起來是被潑的人髒掉了，

當網紅這五年來，對工作盡力、對讀者交付真心，

不知道為何會換來這樣的對待，

真傷心。

