德州州長擴大政府禁用名單! 阿里巴巴等數十家中資科技企業遭封殺

華府指控電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。 圖：截取自阿里巴巴集團臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 德州政府近日再度更新州政府的中國企業技術禁用清單，本次將阿里巴巴、拼多多、Shein、寧德時代（CATL）、TP-Link等 26 家企業列入黑名單，以防範中國利用科技手段滲透德州，進而侵犯民眾隱私。

據外媒報導，德州州長格雷格·阿博特（Greg Abbott）於昨（26）日正式更新州政府禁用的技術清單，「德州網絡司令部」司令、美國海軍退役中將懷特（TJ White）指出，在經過詳盡的威脅評估後，確認這批企業的產品、軟體及 AI 應用程式存在極高的數據洩露風險。

阿博特在政府聲明中直言，不應允許全球範圍內的「流氓行為者」傷害德州人，並稱敵對外國勢力正透過 AI 收集數據，將民眾置於極端風險之中。

以下為此次更新添加的中國企業清單：

【AI 與軟體科技】

商湯科技 (SenseTime)、曠視科技 (Megvii)、雲從科技 (CloudWalk)、依圖科技 (Yitu)、科大訊飛 (iFlytek)、智譜 (Z.ai)、北京智源人工智能研究院 (BAAI)、百川智能 (Baichuan)、上海階躍星辰 (StepFun)、上海稀宇科技 (MiniMax)、北京月之暗面 (Moonshot AI)、百度 (Baidu)。

【數位監控與掃描技術】

道通科技 (Autel) 、武漢際上導航 (Wuhan Geosun LiDAR)、速騰聚創 (RoboSense LiDAR) 、宇視科技 (Uniview) 、同方威視 (NucTech) 、TP-Link

【電子產品與能源電池】

寧德時代 (CATL) 、國軒高科 (Gotion High Tech) 、小米 (Xiaomi) 、海信 (Hisense) 、TCL

【電商平台】

阿里巴巴 (Alibaba Group)、拼多多 (PDD、Temu)、Shein

根據禁令要求，德州政府雇員嚴禁在州有設備（包括手機、筆電）及辦公網絡上使用上述企業的產品。德州網絡司令部局長懷特強調，TXCC 的使命就是保護德州免受敵對外國和網絡威脅行為者的侵害，未來將持續領導這項工作，防止敏感資訊流向「全球不良行為者」。

