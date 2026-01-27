德州州長擴大政府禁用名單! 阿里巴巴等數十家中資科技企業遭封殺
[Newtalk新聞] 德州政府近日再度更新州政府的中國企業技術禁用清單，本次將阿里巴巴、拼多多、Shein、寧德時代（CATL）、TP-Link等 26 家企業列入黑名單，以防範中國利用科技手段滲透德州，進而侵犯民眾隱私。
據外媒報導，德州州長格雷格·阿博特（Greg Abbott）於昨（26）日正式更新州政府禁用的技術清單，「德州網絡司令部」司令、美國海軍退役中將懷特（TJ White）指出，在經過詳盡的威脅評估後，確認這批企業的產品、軟體及 AI 應用程式存在極高的數據洩露風險。
阿博特在政府聲明中直言，不應允許全球範圍內的「流氓行為者」傷害德州人，並稱敵對外國勢力正透過 AI 收集數據，將民眾置於極端風險之中。
以下為此次更新添加的中國企業清單：
【AI 與軟體科技】
商湯科技 (SenseTime)、曠視科技 (Megvii)、雲從科技 (CloudWalk)、依圖科技 (Yitu)、科大訊飛 (iFlytek)、智譜 (Z.ai)、北京智源人工智能研究院 (BAAI)、百川智能 (Baichuan)、上海階躍星辰 (StepFun)、上海稀宇科技 (MiniMax)、北京月之暗面 (Moonshot AI)、百度 (Baidu)。
【數位監控與掃描技術】
道通科技 (Autel) 、武漢際上導航 (Wuhan Geosun LiDAR)、速騰聚創 (RoboSense LiDAR) 、宇視科技 (Uniview) 、同方威視 (NucTech) 、TP-Link
【電子產品與能源電池】
寧德時代 (CATL) 、國軒高科 (Gotion High Tech) 、小米 (Xiaomi) 、海信 (Hisense) 、TCL
【電商平台】
阿里巴巴 (Alibaba Group)、拼多多 (PDD、Temu)、Shein
根據禁令要求，德州政府雇員嚴禁在州有設備（包括手機、筆電）及辦公網絡上使用上述企業的產品。德州網絡司令部局長懷特強調，TXCC 的使命就是保護德州免受敵對外國和網絡威脅行為者的侵害，未來將持續領導這項工作，防止敏感資訊流向「全球不良行為者」。
更多Newtalk新聞報導
密室衝突引爆殺機? 傳張又俠當面質疑習 還問 : 不讓你離開算不算政變?
ICE又殺人! 上百國會議員連署彈劾諾姆 柯林頓、歐巴馬也怒了…..
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 627則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 428則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 10則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 79則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3則留言
蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導現行新台幣紙鈔除伍佰圓、壹仟圓、貳千圓非政治人物外，壹百圓及貳百圓則分別是孫中山和蔣介石；不過新台幣睽違24年將要改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明並宣布，開放「臺灣之美」系列主題的12項面額票選，而央行發行局局長鄧延達也坦言，本次投票項目並沒有政治人物的項目。民視 ・ 3 小時前 ・ 110則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 232則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 10則留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75則留言