德州幸福校園計畫 為清寒學子添暖意

慈濟德州分會啟動「幸福校園」計畫，在十一月中旬走訪三所小學，趕在氣溫驟降前，為弱勢學子送上嶄新的冬季外套。

如此暖心的一刻，發生在去年的十一月。趕在美國寒假之前，這分「早鳥愛心」，已經被德州的小學生親手收下。

生活中難得出現的小確幸，同學們興奮到不行，用拆盲盒的心情想一探究竟。

蘭蒂斯小學學區督導 布倫達：「我覺得這讓這些外套，多了一分很個人化的溫度，我們正在學習關於感恩，以及在接受的同時，我們也要懂得付出。」

時間倒轉，慈濟德州分會忙成一團。推動「幸福校園」計畫，一口氣要送出九十件冬季外套，給三所小學的弱勢學子，值得一提的是，購買物資的資金裡，包含了慈濟人文學校、學生家長出的一分力量。

休士頓慈濟人文學校副校長 陳俐樺：「我覺得最多的，事實上是自己的一個省思，怎麼樣回家去，跟孩子講，自己的是很幸運，很幸福，擁有很多。」

史密斯小學校長 肖恩：「我們這裡的貧困人口，比例非常高，特別是在我們這一區域，因此任何捐贈，對我們的家庭來說，都非常重要，他們對於這樣的支持都萬分感激。」

不絕於耳的感謝聲，這是來自施與受的雙向學習，孩子們不僅記住當下的感受，或許還成為他們長大後，不斷重溫的美好童年回憶。

