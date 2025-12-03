德州撲克圈男網紅遭設局強押帶走 17萬顆泰達幣瞬間歸零

陳男為知名德州撲克YouTuber。翻攝自YouTube

1名訂閱數13.6萬，以德州撲克為主題的陳姓YouTuber，11月底與1名素未謀面的陳姓網友相約討論虛擬貨幣投資事宜，結果慘遭設局，見面後被3名男子強押上車，並逼迫轉帳9萬元台幣，連同虛擬貨幣帳戶中的17萬顆泰達幣也遭全數洗劫一空，隨後被丟包在桃園機場附近，陳男獲釋後向警方報案，專案小組日前拘提2名嫌犯到案，剩餘1人也已鎖定身分，正在積極查緝中，到案2名嫌犯被依妨害自由、強盜及傷害等罪嫌移送，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准。

據了解，陳男與陳姓網友透過網路認識，雙方平時都在網路互動，彼此從未見過面，但上個月該網友突然提出見面討論投資虛擬貨幣相關事宜，陳男不疑有他，雙方約定29日碰面後，陳男便獨自赴約。

設局洗劫陳男的2名嫌犯遭拘提到案。翻攝畫面

當天雙方見面後，該陳嫌以上車拿禮物為由，邀陳男至新莊中央路的某停車場，結果當時陳嫌的2名同夥已在該處等候，待陳男到達時，3人便將他強押上車並控制行動，隨後往桃園機場方向行駛，過程當中，陳男被迫自帳戶轉帳9萬元台幣，虛擬幣帳戶中17萬顆泰達幣也全數遭轉移，3嫌得手後，便將陳男丟包在桃園機場附近，隨即駕車逃離現場。

陳男獲釋後立即向警方報案，新莊警分局成立專案小組，迅速在24小時內鎖定嫌犯身分，並在三重、新莊拘提吳姓、李姓嫌犯到案，警詢後依妨害自由、強盜擊傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊聲請羈押禁見獲准，目前正積極查緝剩餘在逃嫌犯。



