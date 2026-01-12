德州撲克賭場 藏身民宅

台北市警大安分局破獲非法德州撲克賭場，逮捕場主、荷官及七名賭客，並查扣賭資九點六萬元及賭具一批。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北市大安區一處民宅暗中經營非法德州撲克賭場，警方接獲情資蒐證後，於日前持搜索票前往查緝，當場逮捕四十一歲陳姓場主、四十一歲陳姓女荷官及七名賭客，查扣賭資新台幣九萬六千一百元、籌碼面額十二萬五百元、抽頭籌碼四千九百元及賭具一批。全案訊後，陳姓場主與荷官依刑法賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

台北市警察局大安分局十二日發布新聞稿指出，轄下瑞安街派出所日前掌握情資，發現瑞安街一處民宅疑似暗中經營德州撲克賭場，隨即會同相關單位共組專案小組積極蒐證。經連日追查，專案小組查知四十一歲陳姓男子於去年十二月初，以每月十萬元租金承租該民宅一樓及地下室，並以每小時八百元薪資聘請四十一歲陳姓女子擔任荷官，透過ＬＩＮＥ群組招攬熟識友人前往賭博，每局向賭客收取一千元抽頭金。

專案小組見時機成熟，於日前由瑞安街派出所所長陳春玄率員持台北地方法院核發之搜索票前往查緝。警方進入現場時，賭場大門緊閉，警方喝令所有人不得移動，當場查獲陳姓場主、陳姓女荷官及李姓、蔡姓等七名賭客正在進行德州撲克賭博。

警詢中，陳姓場主與陳姓女荷官均坦承犯行。警方依涉嫌刑法賭博罪將二人移送台北地檢署偵辦，其餘七名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。大安分局強調，警方對任何形式之非法賭博行為均將持續強力查緝，絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖觸法。