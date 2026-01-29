德州暫停州府及公立大學申請H-1B 佛州討論跟進
德州州長艾伯特（Greg Abbott）27日下達暫停令，2027年5月31日下一屆立法會議結束之前，德州公立大學和州政府機構未經德州勞動力委員會書面許可，不得提交新的H-1B簽證申請。
艾伯特並非唯一針對H-1B簽證採取行動的共和黨州長。去年佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）即呼籲減少H-1B簽證招聘機會，指該計畫被濫用來填補非專業職位空缺。負責監管佛州公立大學系統的理事會（Board of Governors）訂於29日討論明年以前暫停使用H-1B簽證專案招募新員工。
H-1B簽證允許美國雇主聘用具專業技能的外籍人才；德州有數千名H-1B簽證持有者。川普政府正大力重塑該簽證計畫。艾伯特表示，「州政府須以身作則，確保就業機會，尤其應將納稅人資助的就業機會，優先分給德州人。」
支持H-1B簽證計畫的德州人士認為，該簽證對德州有利，任何暫停都可能加劇現有人員短缺，阻礙大學招募人才能力。
德州民主黨籍眾議員、德州墨西哥裔立法黨團主席羅米洛（Ramon Romero Jr.）表示，「凍結這些途徑會使全州各地課堂、研究中心和醫院更難配備人員，加重公共服務負擔，損害德州民眾利益。」
但艾伯特與共和黨人指責該簽證被濫用，打算審視該計畫使用情況。為此，他已下令各機構和大學提供去年新增或續簽H-1B簽證申請數量、目前持有簽證申請人數、職位、原籍國及簽證到期日等資訊。還要求雇主提供文件，證明已盡力為「德州合格人選提供合理的職缺申請機會」。
艾伯特表示，這項凍結措施將為議員爭取時間，以便「為該簽證計畫下的就業建立法定防護欄」，同時也讓國會得以修改聯邦法律，並使川普政府提出的計畫改革得以落實。
根據美國公民及移民服務局（USCIS）去年9月數據，德州大學西南醫學中心（University of Texas Southwestern Medical Center）是目前德州持有最多H-1B簽證的公立大學，共228人持該簽證。
川普總統去年9月宣布徵收10萬元H-1B簽證費，但目前正受到法律挑戰。德州農工大學系統（Texas A&M University）表示，因為需向聯邦繳納10萬元費用，該校已停止申請新的H-1B簽證。數據顯示，德州農工大學有210人持H-1B簽證。
更多世界日報報導
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
其他人也在看
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「最神秘的金主」CK楊浮上檯面為哪樁？展示實力對美叫板談軍購？
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。他...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國共交流拍版! 蕭旭岑.李鴻源二月初率團訪問北京
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉及政治議題，但前一天藍營才在立院程委會第10度封殺國防特別條例，外界質疑擋軍購換交流，蕭旭岑嚴正駁斥，稱國共有共同政治基礎，綠營則批是籌措鄭習會頭期款。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄「老江紅茶牛奶」店長領141萬年終 上班族想轉行
準備迎接農曆新年，公司行號年終獎金陸續揭曉，在高雄開業超過70年的老字號名店「老江紅茶牛奶」發出高額年終，有2位店長抱走百萬獎金，分別領到141萬及102萬，羨煞一票上班族，直呼比科技業還狂，還有人在官方粉專留言表示「想了解職缺」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
「鐵飯碗」要徵1771人！ 起薪最高5.9萬 職缺、資格一次看
臺灣逾六成的旅運需求與區域交通往返，長期仰賴鐵路系統串聯城市、社區與產業。列車能否安全、準點運行，除仰賴設備與制度外，更取決於穩定且專業的人力支撐。為因應運輸服務需求成長、補充關鍵技術與管理人力，並持續推動組織轉型，臺鐵公司預計於115年啟動新一年度公開甄選，擴大招募各類科正、備取人員合計1771名。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黨內初選之爭? 資深里長控賴苡任"九大罪狀"雙方互槓
政治中心／葉為襄、SNG 台北報導國民黨北投士林區議員選戰，爆出茶壺風暴。擬參選人賴苡任被曾參選議員的資深里長"許立丕"具名檢舉，洋洋灑灑列出九大罪狀，指控"賣黨"、害市黨部前主委黃呂錦茹遭羈押，應開除黨籍。但賴苡任自認坦蕩蕩，懷疑跟即將初選有關。國民黨發言人牛煦庭則強調，一切將由黨章和制度辦理。民視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
陳菊請辭被疑「無假可請」？監察院：依法可請假到7月 過程無圖一己之私
監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，向總統賴清德請辭獲准、2月1日生效。監察院祕書長黃適卓今天表示，依照公務人員請假辦法規定，每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，因此並無外界指稱「無假可請」的情形，更不要誤會請假過程中有圖一己之私。Yahoo即時新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
藍白別再亂！總預算、軍購特別條例草案無法付委 張惇涵嗆「這句話」
即時中心／張英傑報導今年中央政府總預算屢遭藍白陣營阻擋、行政院所提的軍購特別條例草案也被擋下10次，無法付委審查。行政院秘書長張惇涵今（28）日接受媒體訪問時表示，國防軍事是一項專業，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，提他們的軍購特別條例；他坦言，今天已是這會期的最後2天，總預算、軍購特別條例仍然「過門不入」，令人感到相當遺憾。立法院內政、司法及法制委員會今日召開聯席會議，審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單」，張惇涵列席，並在會前接受媒體聯訪。有媒體提問，總統賴清德喊話「術業有專攻」，但是除了民眾黨自提軍購版本，國民黨也研議相關草案，怎麼看外界擔心如果週五直接付委的話，後續影響會更大？對此，張惇涵表示，國防軍事是一項專業，台美之間要啟動軍購案，必須經過很嚴謹的程序，從我方的建軍構想、戰略規劃，到美國印太司令部、AIT戰爭部等等的共同構想，台灣的安全也是區域和平穩定的安全。他期盼，「術業有專攻」，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，提他們的軍購特別條例，如果在野黨想要自行提軍購特別條例，最快速的方法，就是連同行政院版的軍購特別條例一起並案審查，而不是一而再，再而三，已經10次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外，總預算、軍購特別條例今天已是這會期的最後2天，仍然過門不入，令人感到相當遺憾。原文出處：快新聞／藍白別再亂！總預算、軍購特別條例草案無法付委 張惇涵嗆「這句話」 更多民視新聞報導獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！總預算沒過「國旅補助」落空？觀光署說話了 5項優惠方案一次看國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
真想推他選台北市？ 賴清德盛讚卓榮泰還要黨內多宣傳
民進黨主席賴清德今（28）日在中執會上，特別要求黨公職多多宣傳行政院長卓榮泰「會做事內閣」的好政績，此舉引發外界聯想。先前新潮流前立委段宜康曾賣關子表示，台北市長候選人「可能現在有更重要的任務必須要完成」，如今賴清德在會中大力讚揚卓榮泰內閣表現，耐人尋味。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？民視 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
分析：張又俠「七宗罪」和 「紅二代」世交神話的破滅
前美國國安顧問沙利文表示，習近平「對一個與自己有如此長期關係的人下手，這令人震驚，也引發了許多疑問」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普才喊漲關稅 美財長：南韓國會批准前「貿易協議不存在」
美國總統川普以南韓國會未批准協議，宣布將關稅調至25%，不過隔日態度放緩稱會與韓方共同解決方案。美國財政部長貝森特接受專訪時表示，直到南韓國會正式批准美韓關稅協議相關法案之前，兩國間將不存在貿易協議。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發表留言
蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線備受質疑，「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。對此，陸委會今（28）日回應，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言