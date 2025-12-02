德州檢察官卯上中國快時尚品牌Shein 媒體質疑「選舉辦案」

德州檢察長肯．派克斯頓（Ken Paxton）本週一宣布，已正式對中國快時尚巨頭Shein（希音）展開全面調查，焦點鎖定該公司是否在勞工標準與產品安全方面違反德州相關法規。這項調查凸顯美國市場長期對Shein供應鏈透明度與商品品質的質疑，並讓這家全球成長最快的快時尚平台再次站上爭議中心。



派克斯頓指出，此次調查將深入檢視Shein的供應鏈管理和製造流程，了解是否使用有毒或危害健康的物質、是否對產品安全作出誤導性描述，以及是否未如實呈現產品採購的道德標準。他強調，德州法律明確禁止不安全商品流入市場，而消費者有權了解他們購買的商品是否經過合乎規範的生產與檢驗。

點名在中國運作的跨國企業必須嚴格審視



除了產品與製造的安全性，檢察長辦公室也將同步調查Shein的資料蒐集方式與隱私保護措施，質疑其可能對數以百萬計的美國消費者造成風險。派克斯頓表示：「安全、無毒的產品是『讓美國再次健康』（Make America Healthy Again）運動的重要基礎。任何藉由犧牲勞工安全或產品品質來壓低成本的企業，都必須負起責任。」他點名在中國運作的跨國企業，更必須接受更嚴格的審視。

針對這次調查，美國司法端的關注由海外監管事件所引爆。法國消費者詐欺管制機構日前發現Shein平台上竟販售兒童造型性玩偶及非法武器，引發強烈反彈。法國政府已尋求暫停Shein在當地的業務三個月，而歐盟委員會也要求該公司進一步提供資料，以釐清其是否對消費者構成「系統性風險」。Shein 回應已全球禁售性玩偶，並表示會配合歐盟要求提供資訊。



供應鏈與製造網路高度集中於中國境內



儘管Shein目前總部設在新加坡，但其創立源自中國，供應鏈與製造網路高度集中於中國境內，涉及數以千計的工廠與供應商。供應鏈透明度持續成為外界關注焦點，也讓這次德州調查更具政治與產業連動性。

值得注意的是，派克斯頓正投入美國聯邦參議員選戰，預計在共和黨初選中挑戰現任參議員約翰．科寧（John Cornyn）。今年以來，他已多次對大型企業展開調查或提起訴訟，對象包括寶僑（Procter & Gamble）、必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）與泰諾製造商Kenvue，引發外界對其監管動向與政治布局的討論。



