德州街友鑽舊衣回收箱卡住！頭下腳上受困亡

[NOWnews今日新聞] 美國德州近日發生一起離奇事故，一名據信是街友的男子，以倒立姿勢被卡在舊衣回收箱內，雖然曾自行撥打電話求救，最終仍喪命。

根據《紐約郵報》報導，事發於當地時間11月24日凌晨，當地警員接獲通報，1名男子在電話中自稱，受困舊衣回收箱，呼吸困難，雖然救援人員已盡快抵達現場，但男子已不幸身亡。

報導引述警方說法，初步研判男子是1名街友，疑似頭朝下、探身進入箱體，結果反而被箱蓋上方的防盜結構反扣，困在狹窄空間內，胸腔受壓無法正常呼吸，加上當時男子相當恐慌，情況急速惡化，最終導致死亡。

現場無他殺跡象，當地警方提醒，這些箱子經過設計，為的就是防止被未經允許打開，所以千萬不要試圖鑽進箱子裡，從裡頭撈出衣物鞋子，以免意外發生。

設置該舊衣回收箱的慈善組織「希望之臂」（Arms of Hope），也發出聲明表達哀悼，強調正全力配合調查。

