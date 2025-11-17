德州退役發電廠離奇大火 多個城市目擊巨大煙柱

美國德州加爾維斯頓郡（Galveston）一座已退役的發電廠於當地時間16日凌晨發生大規模火災，現場濃煙密布，多個城市上空可見巨大的黑色煙柱。當局表示，來自多個機構的消防員正在全力撲滅這場大火，目前尚未傳出人員傷亡。

德州加爾維斯頓郡發電廠大火，巨大黑煙鄰近幾個城市都看得到。（圖／美聯社）

據加爾維斯頓郡當局指出，這場大火吞噬了位於146號公路旁的舊發電廠，濃煙籠罩了包括聖利昂市（San Leon）在內的多個城市上空。當地警察局在社群媒體上發布警告表示：「目前，兩座冷卻塔和輸電線路著火了，建議所有居民避開該區域，並採取預防措施，避免讓自己暴露在煙霧中。」

消防局表示，他們於凌晨2點44分左右開始接到火災報告。當消防員抵達現場時，發現發電廠已被大火完全吞噬。截至16日下午，消防局才在社群媒體上更新情況，表示火勢已得到控制，消防人員仍在現場監控。

德克薩斯城發言人坦布爾森（Joe Tumbleson）向媒體透露，預計火災將在幾個小時內完全撲滅。他補充說，發電廠周圍又發生了零星火點，德州城消防局已派出人員進行救援行動。

關於環境安全問題，坦布爾森表示，空氣品質監測儀目前顯示讀數安全，但當局仍要求居民遠離該區域，並避免吸入火災產生的煙霧，以策安全。據坦布爾森說明，這座發電廠於20世紀90年代就已退役，不再運作。

目前，火災原因仍在調查中，當局尚未公布初步調查結果。多個消防單位仍在現場處理殘火，確保火勢不會再度蔓延。

