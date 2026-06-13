德州通緝犯拒捕爆激烈槍戰「釀1死10傷」 2天前拒捕還對警開槍！對峙後確認身亡

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德州米德蘭市12日上午發生槍擊事件，一名通緝犯疑似在與警方對峙過程中發生槍戰，造成1人不幸死亡。（翻攝自X）

美國德州當地時間週五（12日）上午發生一起槍擊事件，剛對警官開槍而被通緝的45歲男子維拉里爾（Victor Mata Villarreal）在米德蘭市連開多槍，造成1人死亡，至少10人受傷。維拉里爾隨後將自己反鎖進一家廢棄的獸醫診所，警方對峙後數小時，透過無人機確認他已經死亡。

綜合《美聯社》《CNN》等外媒報導，米德蘭市中心西部週五傳出槍響，根據附近一家修車廠員工透露，她聽到至少40聲槍響，隨後看到大量荷槍實彈的的警員衝入一間建築物。

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米德蘭警長葛雷格斯諾（Greg Snow）指出，警方接獲現行槍手通報趕赴現場後，維拉里爾便向警員開槍。數名警員一度被壓制在警車後方，隨後被裝甲車救出，所幸無警員中彈；警方隨即疏散該區域民眾。

維拉里爾隨後進入一家廢棄的獸醫診所，並將自己反鎖，被警方包圍。然而米德蘭市長洛里布隆（Lori Blong）表示，槍擊後數小時，警方利用建築物內部的機器人和無人機畫面，確認槍手已經死亡。警方尚未說明其具體死因，但有消息人士向媒體透露，嫌犯疑似因自殺性槍傷亡。

槍手案發前兩天拒絕攔檢 對警開槍被通緝

德州公共安全部指出，現年45歲的嫌犯維拉里爾在週五向警方和路人開槍前，就已被當局通緝。據悉，維拉里爾來自附近的奧德薩市，本週三才因為拒絕交通攔檢，對米德蘭的警員連開數槍。警員沒有受傷，但維拉里爾立即被以企圖謀殺執法人員而遭通緝；維拉里爾過去也曾因非法攜帶槍枝或違禁武器而被起訴、判刑。

市府員工不幸喪命 州長發聲了

維拉里爾這次開槍造成1人死亡、10人受傷。接收9名傷者的米德蘭紀念醫院表示，有4人進行手術，另5人經治療後已出院。

官方確認，這次不幸喪生的死者為米德蘭市府固體廢棄物部門的員工艾德史考特（Ed Scott），社群與親友聽聞噩耗，紛紛在社群媒體上哀悼，形容他是一位為人風趣善良的當地壘球和排球裁判。德州州長葛瑞格阿博特（Greg Abbott）亦發表聲明，「對於米德蘭發生這起毫無意義的暴力事件深感悲痛」，他們為受害者及社區祈禱，同時也肯定警方與公共安全部門的迅速反應。

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