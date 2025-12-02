德工業聯合會：德國經濟正經歷二戰後最嚴重危機

（德國之聲中文網）德國工業聯合會（BDI）在本周二（12月2日）發布的最新報告中預測，德國工廠產出今年將下降2%，這將是連續第四年出現萎縮。據該聯合會統計，德國擁有超過10萬家規模不一的制造企業，雇傭了超過800萬人。

工業聯合會主席彼得·萊賓格（Peter Leibinger）表示，德國經濟已陷入聯邦德國成立以來最嚴重的危機中，“正在自由落體式下跌”。他說，“這不是周期性下滑，而是結構性衰退”，“德國的工業基礎正在穩步萎縮”。其中，化學工業受到的影響尤為嚴重。據報道，德國化工廠的產能利用率僅為70%。

萊賓格認為，德國聯邦政府對這一危機的反應不夠果斷，應對力度不夠。他說，德國現在亟需進行“果斷的結構性改革”，應將提升競爭力、投資促增長作為優先事項，以遏制經濟繼續下滑。

“完美”風暴

作為歐洲最大的經濟體和歐元區傳統的經濟引擎，德國正面臨著一場“完美”的風暴：高昂的能源成本給制造商帶來沉重負擔，主要市場對其出口的需求疲軟，中國作為工業競爭對手崛起，美國發起關稅攻勢。

在經歷了兩年的衰退後，德國經濟今年僅能勉強實現微弱增長。

5月上任的保守派總理梅爾茨（又譯默茨）承諾將通過大規模增加國防和基礎設施建設的公共支出等手段重振德國經濟，但工業界領袖們卻日益表達不滿，認為這些努力進展緩慢，不足以解決一系列根深蒂固的問題，例如長期存在的勞動力短缺和沉重的官僚主義負擔。

上周，國際貨幣基金組織（IMF）也指出，僅靠梅爾茨計劃中的巨額支出不足以保證經濟的持續復蘇。該組織呼籲德國政府同時實施“促進增長”的改革。

梅爾茨上周則為政府的舉措做辯護並懇請給予更多時間讓經濟重回正軌。他在德國石油天然氣協會（BDA）主辦的活動上說道，“德國不是快艇，德國是一艘巨輪。這樣一艘巨輪不可能像快艇那樣在幾天之內掉頭180度。這需要時間。”

前景如何？

德國政府預測明年經濟增長將達到1.3%。經合組織（OECD）本周二預測德國今年的GDP將小幅增長0.3%，明年增幅將達到1%，2027年達到1.5%。

相比之下，由38個成員國組成的經合組織預測世界經濟今年將增長3.2%，2026年放緩至2.9%，2027年回升至3.1%。

該組織專家表示：“今年全球經濟展現出了比預期更強的韌性，這得益於金融環境的改善、人工智能相關投資、貿易的增長以及宏觀經濟政策的支撐。”

經合組織還將今年美國經濟增長的預期上調至2%，高於6月份預測的1.6%。該組織還預測，作為世界第二大經濟體的中國今年的GDP將增長5%，與2024年持平；歐元區20個經濟體今年整體增長1.3%，高於2024年的0.8%。已取代中國成為全球增長最快的主要經濟體的印度，預計今年將增長6.7%，高於2024年的6.5%。

（法新社、美聯社等）

