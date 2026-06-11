德微稼動率年底滿載 訂單看到2027年底

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德微董事長張恩傑表示，目前訂單能見度已一路看到2027年底。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕功率半導體廠德微(3675)受惠AI邊緣運算(Edge AI)、工控及車用需求升溫，加上中國供應鏈逐步退出部分市場帶來轉單效應，董事長張恩傑今天表示，目前訂單能見度已一路看到2027年底，產能利用率也由去年同期約五成提升至六成以上，公司正積極增聘人力與調整生產模式，目標年底前達到滿載生產狀態。

張恩傑指出，今年初原本規劃春節後安排較長時間停工，但一月下旬訂單突然湧入，迫使公司臨時調整生產排程應對需求。現階段的產線稼動率已提升至六至七成水準，較去年明顯大幅提升，近期也陸續展開設備保養及人員招募作業，為後續產能擴充預作準備。

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張恩傑說，今年以來除受惠既有工控與車用需求回溫外，AI應用逐步從資料中心延伸至邊緣端，也帶動功率元件需求增加。尤其新世代電源管理架構朝向多相供電與分散式設計發展，使金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)與靜電保護元件(ESD)用量同步提升，帶動客戶提前布局產能。

在轉單效應方面，張恩傑觀察，安世相關轉單已於3月至4月陸續發酵，不過由於產品線差異，德微受惠程度相對有限；反觀中國功率半導體廠揚杰受歐盟制裁影響，客戶為避免後續認證與供貨風險，新產品設計已逐步排除相關元件，由於德微產品線與其重疊度高，可直接替代八成以上產品，預期6月至7月起轉單效應將明顯放大，規模有望超越先前安世帶來的效益。

面對需求快速升溫，德微也持續擴大產能布局，張恩傑說，公司擁有自有晶圓廠優勢，目前月產能已接近2萬片且供不應求，未來一年內將推動4吋產線全面升級至5吋，部分產能進一步導入6吋製程，以提升生產效率與成本競爭力。

張恩傑透露，目前產品需求遠超預期，除工控與車用市場外，也切入AI、高階手機及PC等應用領域。隨著產能利用率持續提升，加上公司逐步推動產品價格調整，4月及5月毛利率均已達到目標水準，預期第三季營收將較去年同期成長35%，全年成長幅度有機會挑戰四成，獲利表現也將出現跳躍式成長。

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