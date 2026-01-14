（圖／本報系資料照）

民進黨高雄市長初選揭曉，與賴清德同屬新潮流系的立委賴瑞隆，以領先邱議瑩僅約0.6％驚險勝出，而勝負關鍵「好巧不巧」就在民進黨中央所做的民調。緊接著，14日晚間進行的台南市長初選民調，究竟是一路領先的陳亭妃還是賴清德一路拉抬的嫡系林俊憲勝出？

此次綠營在高雄根據的三家民調，有兩家委託民間所作的結果，賴、邱互有約0.9％的領先，但第三家、民進黨中央的民調結果，賴瑞隆領先幅度則擴大1倍，贏了約1.9％，最後三家民調加總平均，邱議瑩就以些微差距落敗。

廣告 廣告

儘管邱議瑩很有風度地表示接受初選結果，但賴總統屬意的人選恰好又在黨中央民調中拿下最佳成績，這種巧合難免引人遐想甚至非議。賴瑞隆方面也立即表達了團結的重要性，雖然整合是綠營向來的傳統，但黨內後續的反應乃至林岱樺的動向，仍是值得觀察的變數。

相比高雄，台南的憲妃之戰更是詭譎激烈。府城初選不僅是賴系與非賴系的對決，攸關「德意志」是否能貫徹保住賴的本命基地；且因為賴視為傳人的林俊憲，在歷次民調中均遜於陳亭妃，最後階段是否能逆轉勝，充滿戲劇性。

當年賴清德與蔡英文競爭總統初選時，原本也在民調上一路領先，後來卻在黨中央的微妙運作下敗陣，這段慘痛經驗也讓賴最能理解掌握黨機器的關鍵性。而且賴的鬥性昂揚，如今對在野黨的國會多數都毫不退讓，對自己黨內又怎會輕易就範。

即將揭曉的台南市長初選民調，如果又是黨中央的民調結果造成勝負影響，那就不得不讓人稱奇，又或者德意志另有巧門？很快就有答案。